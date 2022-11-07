هل عرض ملاك ليفربول الفريق للبيع؟

أكدت مجموعة (فينواي) الرياضية -الشركة الأم لنادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم- أنها "ملتزمة تمامًا بنجاح ليفربول"، وسط ما يتردد حول طرح النادي للبيع.

وذكر تقرير إخباري اليوم الاثنين أن مجموعة فينواي -ومقرها الولايات المتحدة- طرحت النادي للبيع وأن بنكي الاستثمار "غولدمان ساكس" و"مورغان ستانلي" يشاركان في عملية التقييم.

ورغم أن مجموعة فينواي اعترفت بتقبلها لمساهمين جدد، فإنها لم تذهب إلى حد القول إن النادي معروض للبيع بشكل كلي، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" (BA MEDIA).

وذكرت المجموعة -في بيان- أنه "وقعت مؤخرًا تغييرات عدة في الملكية، وأثيرت مؤخرًا شائعات عن تغييرات في ملكية أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن ثم نتلقى أسئلة بشكل متكرر عن ملكية مجموعة فينواي الرياضية في ليفربول".

وأضافت أن "مجموعة فينواي الرياضية تلقت -بشكل متكرر- عبارات الاهتمام من أطراف ثالثة تسعى للمساهمة في ليفربول".

وتابعت مجموعة فينواي أنها "قد تدرس دخول مساهمين جدد، بموجب الشروط والأحكام الصحيحة، وإذا كان ذلك في مصلحة نادي ليفربول".

وختمت المجموعة بيانها "مجموعة فينواي الرياضية لا تزال ملتزمة تمامًا بنجاح ليفربول، داخل الملعب وخارجه".

وكانت مجموعة فينواي -التي حملت اسم "نيو إنغلاند سبورتس فينتشرز" سابقًا- قد استحوذت على ليفربول مقابل 300 مليون جنيه إسترليني (344 مليون دولار) عام 2010، وذلك بعد أن كان النادي على حافة الخضوع للحراسة القضائية، إثر الخلل الإداري تحت قيادة توم هيكس وجورج جيليت، المالكَين السابقين له.

وتقيّم شركة (فوربس) النادي حاليًا بحوالي 3.5 مليار جنيه إسترليني، وتبدو صفقة شراء النادي أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب حاليًا في ظل تراجع قوة الجنيه الإسترليني.