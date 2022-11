هل اعتنق دروغبا الإسلام فعلا؟

نشرت مواقع إلكترونية ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي خبرًا انتشر كالنار في الهشيم عن اعتناق النجم العاجي السابق ديديه دروغبا للإسلام.

وأول من نشرت الخبر كانت صفحة للدكتور محمد صلاح، الذي يقدّم نفسه داعية إسلاميًا، ويعيش في مدينة تكساس الأميركية، ويتابعه أكثر من مليون شخص على صفحته الرسمية في فيسبوك.

ونشرت الصفحة صورًا لدروغبا، ويداه في وضعية الدعاء، وأرفقها بتعليق "هناك أخبار متداولة تفيد باعتناق دروغبا للإسلام".

وبعد أن اجتاحت هذه الصور والمنشور صفحات مواقع التواصل، خرج القائد السابق لمنتخب ساحل العاج لينفي اعتناقه للإسلام -في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر-ويقول إن "القصة انتشرت بسرعة ولكنني لم أغيّر ديني.. كان هذا مجرد احترام لإخواني المسلمين الذين كنت أزورهم في قريتي. لحظة من العمل الجماعي. الكثير من الحب والبركات للجميع".

This story is going viral 😅 but I haven’t changed religion.

This was just me paying respect to my Muslim brothers i was visiting in my village. A moment of togetherness.

Much love and blessings to all 🙏🏾

— Didier Drogba (@didierdrogba) November 7, 2022