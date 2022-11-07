على بعد 3 أهداف من الهداف التاريخي لليفربول.. كلوب: إحصاءات صلاح "مجنونة"

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول إن إحصاءات محمد صلاح "مجنونة" بعدما سجل المهاجم المصري هدفي الفوز 2-1 على توتنهام صاحب الأرض في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وبعد خسارتين متتاليتين في الدوري، منح صلاح ليفربول التقدم بهدفين قبل نهاية الشوط الأول، وتجاوز الريدز ضغطا كبيرا في الشوط الثاني بعد أن قلص هاري كين الفارق لصاحب الأرض.

وبات صلاح على بعد 3 أهداف من تجاوز الأسطورة كيني دالغليش في قائمة أفضل هدافي ليفربول على الإطلاق، وقال كلوب إن قائد منتخب مصر لن يتوقف عند هذا الحد.

وقال كلوب "ربما مر كيني دالغليش وروبي فاولر بأوقات لم يسجل كل منهما فيها. صلاح لن يتوقف، إنه من بين أفضل 8 هدافين في ليفربول ولن يتوقف".

وأضاف "عندما تنظر إلى إحصاءات وأهداف ومساعدات صلاح، فهذا جنون".

وسجل صلاح 6 أهداف فقط في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، لكنه يتطلع إلى العودة إلى أفضل حالاته، وهو أمر إيجابي لفريق ليفربول الذي يحاول تعويض بدايته الكارثية للموسم.

وشارك صلاح في تسجيل أو صناعة 19 هدفا في 20 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، وهو رقم لم يتفوق عليه سوى مرة واحدة في هذه المرحلة في 6 مواسم قضاها مع النادي.

تعليق محمد صلاح عن انتصار الليلة أمام توتنهام 🔴💪#توتنهام_ليفربول pic.twitter.com/APQjwKbGjS — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) November 6, 2022

وقال كلوب "حتى مع البداية البطيئة.. فقد شارك في صناعة أعلى عدد من الفرص في أوروبا، لكننا لم نستغلها أو لم يستغلها".

وتابع "يمكن أن يحدث هذا لمهاجم، إنها مرحلة طبيعية تماما… في النهاية عندما تنظر إلى مسيرته بعد 4 أو 5 أو 6 سنوات، سيتذكر الجميع أحد أفضل المهاجمين الذين رأيتهم على الإطلاق".

وواصل المدرب الألماني "الليلة، أكثر ما أسعدني هو أنه سجل الهدفين وبعد ذلك لعب بشكل جماعي مع الفريق".

ومن غيره؟ الملك المصري محمد صلاح بكل تأكيد هو لاعب المباراة بعد ثنائية رائعة حسمت الانتصار للريدز! ⚽⚽👏 الأفضل دائمًا 🇪🇬👑 pic.twitter.com/2mw5yVu1XL — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) November 6, 2022

وبعد خسارتين أمام نوتنغهام فورست وليدز يونايتد، احتفل كلوب بشكل صاخب في نهاية المباراة، واعترف أن الفوز على توتنهام قد يكون لحظة مهمة لفريقه الذي صعد إلى المركز الثامن.

وقال كلوب "نعم، لقد تأثرت قليلا لكنها كانت مباراة كبيرة جدا".