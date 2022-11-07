كرة قدم

شاهد- حكم يوزع 10 بطاقات حمراء في نهائي أرجنتيني مشتعل

FERRARA, ITALY - DECEMBER 01: the referee Mazzoleni shows a red card to Thiago Cionek of SPAL during the Serie A match between SPAL and Empoli at Stadio Paolo Mazza on December 1, 2018 in Ferrara, Italy. (Photo by Mario Carlini / Iguana Press/Getty Images)
الحكم أشهر البطاقة الحمراء في وجه 7 لاعبين من بوكا و3 من ريسنغ (غيتي)
7/11/2022

أشهر الحكم فاكوندو تيو 10 بطاقات حمراء في مباراة كأس الأبطال (السوبر) لكرة القدم في الأرجنتين بعد أن تسبب كارلوس ألكاراز لاعب وسط ريسنغ في مشاجرة أمام مشجعي بوكا جونيورز أثناء الاحتفال بهدف الفوز 2-1 الليلة الماضية.

وساد التعادل 1-1 حتى الدقائق الأخيرة بالوقت الإضافي، قبل أن يسدد ألكاراز هدف الانتصار من ضربة رأس.

لكن احتفاله لوقت طويل أمام مشجعي المنافس أغضب لاعبي بوكا، وأظهر فيديو تعرضه للجذب من الأذن ورميه بالكرة.

وقرر تيو، أحد الحكام المشاركين في كأس العالم في قطر، طرد ألكاراز، كما وزع 5 بطاقات حمراء على لاعبي بوكا عقب الاشتباكات.

وبشكل عام، طرد تيو 7 لاعبين من بوكا و3 من ريسنغ خلال المباراة.

افتتح نوربرتو برياسكو التسجيل لبوكا بطل الدوري، قبل أن يدرك ماتياس روخاس التعادل لريسنج في الشوط الأول.

المصدر : وكالات