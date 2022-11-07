شاهد- حكم يوزع 10 بطاقات حمراء في نهائي أرجنتيني مشتعل

أشهر الحكم فاكوندو تيو 10 بطاقات حمراء في مباراة كأس الأبطال (السوبر) لكرة القدم في الأرجنتين بعد أن تسبب كارلوس ألكاراز لاعب وسط ريسنغ في مشاجرة أمام مشجعي بوكا جونيورز أثناء الاحتفال بهدف الفوز 2-1 الليلة الماضية.

وساد التعادل 1-1 حتى الدقائق الأخيرة بالوقت الإضافي، قبل أن يسدد ألكاراز هدف الانتصار من ضربة رأس.

#TrofeoDeCampeones ¡GOLAZO DE CHARLY! Alcaraz y un cabezazo espectacular para el 2-1 de La Academia sobre Boca. ¡Y se picó todo! Suscribite al PackFútbol en https://t.co/TUGBtaKXcg pic.twitter.com/Kr2tRuW06a — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) November 6, 2022

لكن احتفاله لوقت طويل أمام مشجعي المنافس أغضب لاعبي بوكا، وأظهر فيديو تعرضه للجذب من الأذن ورميه بالكرة.

وقرر تيو، أحد الحكام المشاركين في كأس العالم في قطر، طرد ألكاراز، كما وزع 5 بطاقات حمراء على لاعبي بوكا عقب الاشتباكات.

#TrofeoDeCampeones ¡ESCÁNDALO TOTAL! Tello y el show de las rojas en San Luis. Suscribite al PackFútbol en https://t.co/TUGBtaKXcg pic.twitter.com/6nVZKQUo2C — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) November 6, 2022

وبشكل عام، طرد تيو 7 لاعبين من بوكا و3 من ريسنغ خلال المباراة.

افتتح نوربرتو برياسكو التسجيل لبوكا بطل الدوري، قبل أن يدرك ماتياس روخاس التعادل لريسنج في الشوط الأول.