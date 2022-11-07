دوري أبطال أوروبا 2023.. مواجهة ثأرية لليفربول وصدام في ميونخ وغوارديولا أكبر مستفيد

أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا عن مواجهة نارية بين ريال مدريد -حامل اللقب- وليفربول الإنجليزي، وصدام بين بايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

واستضاف مقرّ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في نيون السويسرية حفل قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023.

وفي إعادة لنسخة الموسم الماضي، يواجه ريال مدريد نظيره ليفربول في مواجهة ثأرية لرفاق النجم المصري محمد صلاح، الذين سيبحثون عن تحقيق الفوز على النادي الملكي بعد الخسارة أمامه في نهائي دوري الأبطال في نسختي 2018 و2022، والخروج من ربع نهائي نسخة 2021.

وكان ريال مدريد توّج بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي بفوزه 1-صفر على ليفربول.

كما أخرج ريال مدريد فريق ليفربول من ربع نهائي نسخة 2020-2021، بعدما تغلّب عليه في مجموع مباراتي الذهاب والإياب 3-1.

نهائي مبكّر بين بايرن وسان جيرمان

ودأب باريس سان جيرمان على اللعب وجها لوجه مع بايرن ميونخ في السنوات الأخيرة من المسابقة القارية، فحسم الفريق البافاري نهائي عام 2020 بهدف نظيف في البطولة المجمعة التي أقيمت في البرتغال بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا، وثأر سان جيرمان لخسارته في الموسم التالي مجردا الفريق البافاري من لقبه في ربع النهائي.

وكان سان جيرمان -الساعي إلى إحراز باكورة ألقابه في المسابقة القارية لكي يصبح ثاني فريق فرنسي بعد مرسيليا عام 1993 ينال هذا الشرف- حلّ ثانيا في مجموعته في الرمق الأخير، بسبب هدف بنفيكا البرتغالي الذي سجله في الوقت بدل الضائع، ليخرج فائزا على مكابي الإسرائيلي 6-1 ويتفوق على فريق العاصمة الفرنسية بفارق الأهداف، في حين حقق بايرن ميونخ العلامة الكاملة.

مهمة سهلة لمانشستر سيتي

وسيكون مانشستر سيتي -أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب- على موعد مع لايبزيغ الألماني، في مواجهة تبدو محسومة لفريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا الذي يبدو أكبر مستفيد من نتائج قرعة اليوم.

وسيستفيد غوارديولا من خروج فريقين كبيرين على الأقل من هذا الدور بعد مواجهتي مدريد وليفربول، وبايرن وسان جيرمان، ليكون الطريق مفتوحا أمامه لتحقيق حلم التتويج باللقب الذي يطارده منذ وصوله إلى مانشستر في 2016.

🚨 مانشستر سيتي يواجهة لايبزيج الألماني في دور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا 💪#السيتي pic.twitter.com/9Jkqx1DeY4 — مانشستر سيتي (@Cityarabia) November 7, 2022

وفي المباريات الأخرى، يواجه نابولي الإيطالي -الذي يحقق انطلاقة رائعة محليا وقاريا- أينتراخت فرانكفورت الألماني، بطل الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) في الموسم الماضي.

ويلتقي ميلان -المتوّج بـ7 ألقاب في البطولة- مع توتنهام الإنجليزي، وسيكون بوروسيا دورتموند الألماني بطل نسخة 1997، مع تشلسي الإنجليزي حامل لقب البطولة في 2021.

وفي المباراة الأخيرة، يلتقي بنفيكا البرتغالي مع كلوب بروج البلجيكي.

البرنامج الكامل لمباريات ثمن نهائي دوري الأبطال

لايبزيغ الألماني – مانشستر سيتي الإنجليزي

كلوب بروج البلجيكي – بنفيكا البرتغالي

ليفربول الإنجليزي – ريال مدريد الإسباني

ميلان الإيطالي – توتنهام الإنجليزي

أينتراخت فرانكفورت الألماني – نابولي الإيطالي

بوروسيا دورتموند الألماني – تشلسي الإنجليزي

إنتر ميلان الإيطالي – بورتو البرتغالي

باريس سان جرمان الفرنسي- بايرن ميونخ الألماني

موعد مباريات ثمن نهائي دوري الأبطال

وتقام المباريات أيام 14 و15 و21 و22 فبراير/شباط المقبل، وسيكون الإياب في 7 و8 و14 و15 مارس/آذار المقبل.

وتستقبل الفرق الأولى مباراة الذهاب على ميدانها، وتسافر لمواجهة الخصم في مباراة العودة.

وبعد إلغاء العمل بقاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين في كافة المسابقات التابعة للاتحاد الأوروبي (يويفا) منذ الموسم الماضي، فإن المواجهات التي ستنتهي بالتعادل في مجموع مباراتي الذهاب والإياب ستشهد إقامة شوطين إضافيين، وإذا كان هناك حاجة لحسم الفائز فسيلعب الفريقان ركلات ترجيح.