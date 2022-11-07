ماذا طلب تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد من رونالدو؟

مع مرور أيام وأسابيع الموسم الكروي الجاري في بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، تتحسن -بشكل طفيف- العلاقة بين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ومدرب مانشستر يونايتد إيريك تن هاغ.

وبات معروفًا عدم وجود تناغم وتجانس بين الرجلين، إلا أن المهاجم البرتغالي أصبح لاعبًا أساسيًا في تشكيلة المدرب الهولندي، وغالبًا ما يلعب 90 دقيقة.

ولكي يلعب "الدون" باستمرار، يبدو أن الأخير قرر الالتزام وتطبيق فكر تن هاغ الذي قال قبل بضعة أشهر "حتى رونالدو يجب أن يلتزم بما هو مطلوب".

ورغم الخسارة الثقيلة 1-3 التي جاءت من أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز، فإن الهولندي أوضح سبب تحسن الفريق في المباريات الأخيرة.

وأوضح تن هاغ "ندافع بـ11 لاعبًا، بدءًا من كريستيانو في المقدمة.. من الصعب التغلب علينا كفريق.. لأن هناك خطة يجب اتباعها.. من الصعب التغلب علينا لأن الجميع مقتنع بهذه الخطة، ولهذا فإن اللاعبين منضبطون".

رسالة أخرى لكريستيانو

لم يكن البرتغالي الدولي فاعلًا أبدًا عندما يتعلق الأمر بالواجبات الدفاعية، وكان يدخر جهده في شن الهجمات وتسجيل الأهداف.

ولكن رونالدو في سن الـ37، وسيكون عليه بذل مجهود مضاعف لاستعادة الكرة، وهذا ما يذكّره به -مرارًا وتكرارًا- المدرب الهولندي.

وترى صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية أنها علامة أخرى على أن تن هاغ لا يريد المهاجم البرتغالي في فريقه، فيحرجه ويطالبه بمجهود بدني لا يتناسب مع مخضرم لديه عقلية مختلفة للعب وهو في سنه هذه.

ولا شك أن مستقبل "صاروخ ماديرا" في "أولد ترافورد" أو بعيدًا عنه، سيتحدد بعد انتهاء مونديال قطر.