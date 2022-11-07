المغرب والبرتغال في نهائي مونديال قطر.. فيديو يجتاح مواقع التواصل
7/11/2022-|آخر تحديث: 7/11/202208:04 PM (مكة المكرمة)
انتشر مقطع فيديو لمقابلة أجرتها قناة الكأس الرياضية القطرية مع أحد مشجعي منتخب المغرب ليس لطرافته فقط، بل لتوقعاته الصادمة لنهائي مونديال قطر 2022.
وخلال بث مباشر للقناة من سوق "واقف" الأثرية في العاصمة الدوحة، التقى مراسل القناة مع أحد المارين وسأله بالإنجليزية ليجب الضيف باللغة نفسها.
وبعد أن عرف أنه مغربي سأله لماذا لم تتكلم بالعربية؟ فأجابه لأنك سألتني بالإنجليزية.
ذبحوني الاثنين 😂 pic.twitter.com/xAgawsBXJk
— نـــــايـــــف الـعــنـــــزي (@naif313) November 7, 2022
وقال المشجع المغربي إن "أسود الأطلس" جاهزون لمونديال قطر وسيكون النهائي بين المغرب والبرتغال.
وتابع "كريستيانو رونالدو سجل في مرمى منتخبنا بمونديال روسيا 2018، سنسجل في مرماهم في مونديال 2022".
المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي