نيمار يواصل التألق ويقود سان جيرمان للفوز على لوريان

واصل النجم البرازيلي نيمار تألقه هذا الموسم في صفوف باريس سان جيرمان، فسجل هدفا وصنع آخر لفريقه ليفوز على لوريان 2-1 خارج ملعبه في الجولة 14 من الدوري الفرنسي لكرة القدم اليوم الأحد.

ورفع سان جيرمان، رصيده الى 38 نقطة، متقدما بفارق 5 نقاط عن منافسه المباشر لنس.

وغاب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوف فريق العاصمة الفرنسية لإصابة بالتهاب في وتر أخيل، وشرح المدرب كريستوف غالتييه في مؤتمر صحافي السبت حالة اللاعب بقوله "ليو لديه التهاب في الوتر، أعتقد انه سيكون جاهزاً للمباراة المقبلة".

ولعب المهاجم الشاب هوغو إيكيتيكي بدلا من ميسي في خط المقدمة.

ولم تمض 9 دقائق حتى انتزع إيكيتيكي الكرة من حارس مرمى لوريان السويسري إيفون مفوغو، ومررها باتجاه نيمار الذي راوغ مدافعا قبل أن يسدد داخل الشباك.

حارس لوريان يرتكب خطأ فادحا يكلف فريقه هدفا و يُستبدل 😯#الدوري_الفرنسي #beINLigue1 pic.twitter.com/KOqtPIJa6B — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 6, 2022

ورفع نيمار رصيده من الأهداف في الدوري إلى 11 هدافا ليتساوى مع زميله كيليان مبابي في صدارة ترتيب الهدافين. كما ساهم نيمار في 9 تمريرات حاسمة أيضا هذا الموسم.

وقد أدرك لوريان (مفاجأة الموسم باحتلاله المركز الرابع) التعادل عبر النيجيري تيريم موفي مطلع الشوط الثاني (53).

وكانت الكلمة الأخيرة لسان جرمان الذي سجل له مدافعه البرتغالي دانيلو هدف الفوز قبل النهاية بـ 9 دقائق من كرة رأسية من ركلة ركنية.

ولم يخسر سان جيرمان أي مباراة محليا أو قاريا منذ مطلع الموسم الحالي، وهو ما لم يحققه أي فريق آخر بالبطولات الخمس الكبرى على الصعيد الأوروبي.