سجل النجم المصري محمد صلاح هدفين ليقود ليفربول لفوز ثمين على توتنهام 2-1 في الجولة 15 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم التي شهدت بداية رائعة للمدرب الإسباني أوناي إيمري مع أستون فيلا بقيادته للفوز على مانشستر يونايتد 3-1.

وعلى ملعب توتنهام، افتتح صلاح التسجيل بعد مرور 11 دقيقة حيث تلقى تمريرة داروين نونيز وسدد كرة منخفضة قوية داخل الشباك بقدمه اليسرى.

وقبل الاستراحة بخمس دقائق، أخطأ إيريك داير مدافع توتنهام في التعامل مع كرة طويلة وحاول التمرير برأسه إلى الحارس هوغو لوريس لكن صلاح خطفها ثم سدد كرة ساقطة بمهارة داخل الشباك.

وصنع توتنهام فرصًا عدة وردّ إطار المرمى محاولتين من إيفان بريشيتش بواقع واحدة في كل شوط، وكان بوسع الفريق الحصول على ركلة جزاء بعدما بدا أن ترينت ألكسندر أرنولد دفع رايان سيسينيون.

وبعد الاستراحة تحسن أداء توتنهام بوضوح، وتلقى دفعة بمشاركة ديان كولوسيفسكي العائد من الإصابة، وقلّص هاري كين الفارق بتسديدة رائعة في الدقيقة 70.

وصمد ليفربول أمام هجمات توتنهام وحقق فوزه الأول بعد خسارتين متتاليتين ليصبح ثامنًا برصيد 19 نقطة من 13 مباراة، وبقي توتنهام في المركز الرابع برصيد 26 نقطة من 14 مباراة.

صلاح رجل المواعيد الكبرى

وبهدفيه في شباك الحارس الفرنسي لوريس، أثبت صلاح بما لا يدع مجالًا للشك أنه رجل المواعيد الكبرى في كرة القدم الإنجليزية، فمنذ وصوله إلى ليفربول يوم 23 يونيو/حزيران 2017، قادمًا من روما الإيطالي، اعتاد على هز شباك الفرق الكبرى أو ما تُعرف بـ"توب 6″ في "البريميرليغ".

ورفع النجم المصري رصيده من الأهداف في شباك توتنهام إلى 10 أهداف، سجلها في 17 مباراة بجميع البطولات.

كما سجل صلاح 10 أهداف في 11 مباراة بجميع البطولات، في مرمى مانشستر يونايتد، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبريميرليغ برصيد 20 لقبًا.

واهتزت شباك مانشستر سيتي بأقدام ورأس صلاح 9 مرات، وذلك في 17 مباراة، بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

أفضل هدف في شهر أكتوبر هو للملك المصري @MoSalah في شباك مانشستر سيتي 👑⚽️❤️ متعة ملكية ليفربولية 😍@EASPORTSFIFA pic.twitter.com/FWR64UFOqE — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) November 5, 2022

ويأتي أرسنال في المركز الرابع في قائمة ضحايا محمد صلاح من كبار الكرة الإنجليزية، حيث استقبلت شباكه 8 أهداف، في 14 مباراة.

أما تشلسي فقد زار صلاح شباكه 7 مرات من 19 مباراة سابقة، علمًا بأن اللاعب الدولي المصري سبق له اللعب بقميص "البلوز" في الفترة ما بين عامي 2014 و2016، خرج خلالها مُعارًا إلى أندية فيورنتينا وروما، قبل أن ينتقل لروما نهائيًا في يوليو/تموز 2016.

وكال يورغن كلوب مدرب ليفربول المديح لصلاح بعد المباراة وقال عن تألقه "بالنسبة لنا هو دائمًا مهم وقد أثبت ذلك اليوم بهدفين كبيرين. في النهاية، عندما تنظر إليه بعد 4 أو 5 أو 6 سنوات، سيتذكر الجميع أنه أحد أفضل المهاجمين الذين شاهدوهم".

📅 عام 2017

🏟️ ملعب لندن

🍿 عرض مُمتع قُدّم برعاية الريدز 📽️pic.twitter.com/zsv7thjlNl — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) November 4, 2022

بداية رائعة لإيمري على حساب يونايتد

وحقق إيمري بداية رائعة مع فريقه الجديد أستون فيلا كخلف لستيفن جيرارد، وذلك بقيادته لفوزه الأول على أرضه في الدوري ضد مانشستر يونايتد منذ 19 أغسطس/آب 1995 بتغلبه عليه 3-1، وهي النتيجة نفسها لفوزه الأخير على "الشياطين الحمر" بين جماهيره في "بريميرليغ".

وفي مباراة بدأها يونايتد بإشراك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أساسيًا مع ارتدائه شارة القائد أيضًا، خطف جاكوب رامسي الأنظار وذلك بعدما بات -وفق "أوبتا" للإحصاءات- رابع لاعب في تاريخ الدوري الممتاز، والذي يسجل لفريقه وفي مرماه عن طريق الخطأ، ويمرر تمريرة حاسمة في المباراة نفسها، بعد كيفن ديفيس (ديسمبر/كانون الأول 2008) والويلزي غاريث بيل (نوفمبر/تشرين الثاني 2012) وواين روني (أكتوبر/تشرين الأول 2012).

ولعب رامسي دور الممرر في الهدف الأول لفيلا في اللقاء، والذي سجله الجامايكي ليون بايلي منذ الدقيقة 7، ثم وبعدما أضاف الفرنسي لوكا ديني الهدف الثاني من ركلة حرة جميلة (11)، أعاد صاحب الـ21 عامًا الأمل ليونايتد حين تحولت الكرة منه إثر تسديدة من لوك شو وخدعت حارس مرماه الأرجنتيني إميليانو مارتينيز (45)، قبل أن يعيد بنفسه الفارق إلى هدفين في مستهل الشوط الثاني بعد تمريرة من أولي واتكينز (49).

وشهدت المباراة اشتباك رونالدو بالأيدي مع تيرون مينغز لاعب أستون فيلا، ليتدخل الحكم وينذرهما في الدقيقة 61.

وبهذه النتيجة التي رفع بفضلها رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثالث عشر، ألحق فيلا بفريق المدرب الهولندي إيريك تن هاغ هزيمة أولى في آخر 9 مباريات له محليًا وقاريًا والرابعة في هذا الموسم، ليجمد رصيده عند 23 نقطة في المركز الخامس، وذلك قبل أن يتجدد الموعد بينهما الخميس المقبل في الدور الثالث لمسابقة كأس الرابطة، وهذه المرة على ملعب أولد ترافورد معقل يونايتد.