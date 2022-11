فيرمينو وكوتينيو وألفيس علامات استفهام في تشكيلة البرازيل لكأس العالم

سيعلن تيتي مدرب البرازيل غدا الاثنين تشكيلته المؤلفة من 26 عنصرا للمشاركة بكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، مع وجود عدم يقين بشأن بعض اللاعبين ضمن تشكيلة بطل العالم 5 مرات والذي يستعد للمشاركة في البطولة التي تنطلق في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.

وفيما يلي الأسئلة التي سيتم الرد عليها عندما يكشف المدرب عن قائمته.

البرازيل مرشحة للفوز بكأس العالم للمرة السادسة لأنها تملك فريقا مثيرا ومليئا بالمواهب الشابة التي تتطلع لبلوغ القمة في اللحظة المثالية قبل البطولة.

وأحدث الجيل الجديد "مشكلة جيدة" للمدرب تيتي بوجود العديد من الخيارات الهجومية.

حتى إذا استعان بـ 9 مهاجمين في تشكيلته في قطر، وهو الرقم الذي قال إنه يخطط لاستخدامه، فإنه لا يزال بحاجة إلى اتخاذ قرار صعب بإبعاد لاعب واحد جيد على الأقل من الفريق.

ومع ضمان نيمار وفينيسيوس جونيور ورودريغو ورافينيا وأنتوني وريتشارليسون وغابرييل جيسوس مقاعدهم في الطائرة المتجهة إلى قطر، فإن ذلك من شأنه أن يترك 4 لاعبين يتنافسون على المركزين الأخيرين هم غابرييل مارتينيلي لاعب أرسنال، وروبرتو فيرمينو لاعب ليفربول، وماتيوس كونيا لاعب أتلتيكو مدريد، وبيدرو مهاجم فلامنغو. ويتطلع مارتينيلي وبيدرو إلى اقتناص المقعدين لأنهما في حالة رائعة مع أنديتهما.

ولعب مهاجم أرسنال (مارتينيلي) البالغ 21 عاما دورا رئيسيا في قيادة فريق المدرب ميكيل أرتيتا لصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو أحد اللاعبين المفضلين لدى تيتي.

كان بيدرو لاعب العام في أميركا الجنوبية، وكان هداف فلامنغو بطل كأس ليبرتادوريس، حيث سجل 29 هدفا عام 2022.

ويمكن أن يكون المخضرم فيرمينو لاعبا إضافيا في خط الوسط، وأحد بدلاء نيمار الذي يلعب دورا مركزيا أكثر يسمح لتيتي بإطلاق العنان لمهاجمي البرازيل الشبان من حوله.

ومن شأن ذلك أن يجعل كونيا (لاعب أتليتكو) الخاسر الأكبر المحتمل، حيث فقد حظوظه مع المدرب دييغو سيميوني، وذلك بعدما أخفق في تسجيل أي هدف في 15 مباراة هذا الموسم.

I do not think Coutinho deserved to go to the World Cup, but I am definitely sad to see him “go out” through injury.

Wishing him a quick recovery. pic.twitter.com/uogpDHMEkg

— Brasil Football 🇧🇷 (@BrasilEdition) November 6, 2022