شاهد- تتويج هوليودي للوس أنجلوس بالدوري الأميركي.. بيل يدخل بديلا متأخرا ليسجل هدفا قاتلا ويهدي فريقه اللقب

يدخل النجم الويلزي غاريث بيل بديلا في وقت متأخر من نهائي الدوري الأميركي للمحترفين لكرة القدم بين فريقه لوس أنجلوس وفيلادلفيا يونيون والأول متأخر 3-2، لتقع بعد ذلك أحداث هوليودية بكل ما للكلمة من معنى.

وبينما كانت تشير المباراة إلى فوز فيلادلفيا ووضع إحدى يديه على كأس البطولة ظهر بيل وسجل هدف التعادل في الدقيقة 128، ليفرض التعادل 3-3 ومن ثم ذهاب المباراة إلى ركلات الترجيح.

هذه الحادثة ليست الوحيدة في المباراة، فحارس لوس أنجلوس مكسيم كريبو طرد قبل 12 دقيقة من نهاية الوقت الإضافي، عقب التحام قوي مع كوري بيرك خلال انفراد ليحرمه من هدف محقق قبل النهاية.

لكن مكارثي بديل كريبو والذي اختير أفضل لاعب في نهائي الدوري تفوق في ركلات الترجيح، ليهدي لوس أنجلوس الفوز 3-صفر وأول لقب في تاريخ الفريق.

وهدف بيل المتأخر والحاسم ليس الأول في مسيرته، فخلال أيامه مع ريال سجل بيل في مباراتين نهائيتين لدوري أبطال أوروبا، حين هز شباك أتلتيكو مدريد وأحرز ثنائية أمام ليفربول بينها ركلة خلفية مذهلة، كما أحرز هدفا شهيرا أمام برشلونة بعد سباق سرعة في نهائي كأس الملك، ليساعد فريقه الإسباني السابق في التتويج بكل هذه الألقاب.

وقال بيل المنضم إلى لوس أنجلوس في يوليو/تموز الماضي، للصحفيين، "من الرائع دائما التسجيل في النهائيات، ويبدو أنني بارع في ذلك".

وأضاف المهاجم الذي سيقود ويلز في كأس العالم في قطر هذا الشهر "إنه إنجاز كبير ومهم للنادي وللجماهير، أتيت إلى هنا للمساعدة في الفوز بالدوري".

وتابع "الجميع سعداء الآن، الجماهير والمدينة، من المهم لهذا النادي الانتقال إلى المستوى التالي، وأعتقد أن بهذا التتويج أظهرنا تطورنا.. اللقب مميز وخاصة لي؛ أول لقب كبير هنا وأتمنى تحقيق المزيد في المستقبل".

وقال ستيف تشيروندولو مدرب لوس أنجلوس عن هدف التعادل القاتل "غاريث يبقى الحاسم. يفعل ذلك في التدريبات، عندما يكون بحالة جيدة وبلياقة مناسبة يصنع الفارق، لهذا دفعنا به في هذه اللحظات".