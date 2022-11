شاهد- تتويج هوليودي للوس أنجلوس بالدوري الأميركي.. بيل يدخل بديلا متأخرا ليسجل هدفا قاتلا ويهدي فريقه اللقب

يدخل النجم الويلزي غاريث بيل بديلا في وقت متأخر من نهائي الدوري الأميركي للمحترفين لكرة القدم بين فريقه لوس أنجلوس وفيلادلفيا يونيون والأول متأخر 3-2، لتقع بعد ذلك أحداث هوليودية بكل ما للكلمة من معنى.

وبينما كانت تشير المباراة إلى فوز فيلادلفيا ووضع إحدى يديه على كأس البطولة ظهر بيل وسجل هدف التعادل في الدقيقة 128، ليفرض التعادل 3-3 ومن ثم ذهاب المباراة إلى ركلات الترجيح.

هذه الحادثة ليست الوحيدة في المباراة، فحارس لوس أنجلوس مكسيم كريبو طرد قبل 12 دقيقة من نهاية الوقت الإضافي، عقب التحام قوي مع كوري بيرك خلال انفراد ليحرمه من هدف محقق قبل النهاية.

