بيكيه يودع كامب نو بالدموع.. وبرشلونة يستعيد صدارة الدوري الإسباني من ريال مدريد
ودع مدافع برشلونة جيرارد بيكيه ملعب الفريق "كامب نو" بالدموع عندما غادر قبل نهاية المباراة التي فاز فيها البلوغرانا 2-صفر على ألميريا في الجولة 13 للدوري الإسباني لكرة القدم.
ورفع برشلونة رصيده الى 34 بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي ريال مدريد الذي يلعب بضيافة رايو فايكانو الاثنين.
خاض بيكيه مباراته الرقم 616 بألوان برشلونة، وهو خامس اللاعبين الأكثر خوضاً للمباريات في صفوف الفريق الكتالوني، علما أن الرقم القياسي بحوزة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي حالياً (778 مباراة).
وحاز بيكيه في صفوف برشلونة على جميع الألقاب المحلية (الدوري والكأس) والقارية (دوري الأبطال) والعالمية (كأس العالم للأندية) ومنتخب إسبانيا بكأس العالم وكأس أوروبا.
أنت أسطورة يا @3gerardpique.🥰👏
💙❤ #Sempr3 #LaLigaSantander #BarçaAlmería pic.twitter.com/GMGzYmjP4E
— LaLiga (@LaLigaArab) November 5, 2022
وأعلن بيكيه بشكل مفاجئ الخميس الماضي اعتزاله كرة القدم عن 35 عامًا، مؤكدًا أن مباراة ألميريا ستكون الأخيرة له على ملعب كامب نو.
وشارك أمام ألميريا ضمن التشكيلة الأساسية حاملا شارة قيادة الفريق تقديرا لتاريخه الكبير مع ناديه، وخرج من الملعب وسط وقوف الجمهور تحية له في الدقيقة 84 والدموع تنهمر من عينيه، وحل بدلا منه الدانماركي أندرياس كريستنسن.
بيكيه يودع الكامب نو بالدموع كلاعب#الدوري_الاسباني #برشلونة #بيكيه pic.twitter.com/Ij498DRNp1
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 5, 2022
واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح برشلونة إثر لمسة يد للمدافع البرازيلي كايكي داخل المنطقة فانبرى لها البولندي روبرت ليفاندوفسكي لكنه سددها بالقائم (7).
وكان ليفاندوفسكي غاب عن المباراة الأخيرة لفريقه ضد فيكتوريا بلزن التشيكي في دوري الأبطال (4-2)، بعد أن فضل مدرب برشلونة تشافي إراحته لخوضه العديد من المباريات المتتالية.
ربما خاف بيكيه من إضاعتها ليلة وداعه 👋، فأهدرها ليفاندوفسكي ❌#الدوري_الإسباني #بيكيه #برشلونه pic.twitter.com/fngTgqgKhh
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 5, 2022
سيطرة برشلونة
فرض برشلونة سيطرة مطلقة على مجريات اللعب من خلال الاستحواذ على الكرة بنسبة كبيرة بلغت 78%. لكن رغم ذلك، انفرد البلجيكي لارجي راميزاني بالحارس الألماني مارك أندري تير شتيغن الذي تصدى لمحاولته ببراعة (28).
⛔🕸 العنكبوت @mterstegen1! #BarçaAlmería#LaLigaSantander#LaLigaHighlights pic.twitter.com/Hm4hArtbQs
— LaLiga (@LaLigaArab) November 5, 2022
وفي مطلع الشوط الثاني نجح برشلونة في افتتاح التسجيل عندما تلقى الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي كرة أمامية طويلة من سيرجيو بوسكيتس فراوغ مدافعين قبل أن يسددها زاحفة بيسراه لتستقر في الشباك (48).
ديمبيلي يتلاعب بدفاع ألميريا ويسجل هدف أرضي في زاوية المرمى#الدوري_الاسباني #ليفاندوفسكي pic.twitter.com/VsDJzVmRd1
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 5, 2022
وأضاف برشلونة الهدف الثاني عندما مرر جوردي ألبا باتجاه البديل أنسو فاتي الذي حل بدلاً من فيران توريس فأطلقها قوية تصدى لها الحارس فرناندو مارتينيس من دون أن يلتقطها ليتابعها الهولندي فرينكي دي يونغ المتربص داخل الشباك (62).
👏👏"جيرارد بيكيه" يودع @fcbarcelona_ara في "سبوتيفاي كامب نو"…
🙌🆙🙌 @3gerardpique#BarçaAlmería#LaLigaSantander#LaLigaHighlights pic.twitter.com/SXuRtH8Gjh
— LaLiga (@LaLigaArab) November 5, 2022
💙🗣❤ جماهير "سبوتيفاي كامب نو" تهتف لـ "جيرارد بيكيه"
شكرا @3gerardpique 👏😂#BarçaAlmería#LaLigaSantander#LaLigaHighlights pic.twitter.com/oHRQQs1kfA
— LaLiga (@LaLigaArab) November 5, 2022