الاتحاد العربي لكرة القدم يؤكد دعمه لمونديال قطر ويرفض حملات التشكيك "المغرضة"

أكد الاتحاد العربي لكرة القدم دعمه لاستضافة دولة قطر بطولة كأس العالم 2022، مشددًا على أن المونديال القطري سيكون فرصة حقيقية لتعريف العالم بالثقافة العربية وتميزها.

وأعرب الاتحاد العربي في بيان له -نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الأحد- عن دعمه لجميع خطوات الاستعداد التي تمت لاستضافة هذا الحدث العالمي، مجددًا ثقته في تميز دولة قطر وقدرتها على تحقيق أعلى معايير النجاح في تنظيم نسخة ناجحة وفريدة في تاريخ كأس العالم.

#الاتحاد_العربي_لكرة_القدم يؤكد دعمه لـ #مونديال_قطر_2022 ويدعو الجماهير للاستمتاع بتجربة متميزة. pic.twitter.com/jVNKBc4A7r — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) November 6, 2022

وأكد الاتحاد في بيانه رفضه كل حملات التشويه والتشكيك "المغرضة التي لا تستند إلى حقائق"، وهدفها التشويه والإساءة للقدرات والكفاءات العربية فقط.

ودعا الاتحاد في ختام بيانه محبي كرة القدم وعشاقها في العالم للاستمتاع بكأس العالم بقطر، في تجربة متميزة للتعرف عن قرب على الإرث الحضاري والطبيعة المتنوعة للمنطقة العربية.