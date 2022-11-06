كرة قدم

الاتحاد العربي لكرة القدم يؤكد دعمه لمونديال قطر ويرفض حملات التشكيك "المغرضة"

الرحلة الكرة الرسمية المستخدمة في بطولة كأس العالم 2022 في قطر
"الرحلة" الكرة الرسمية لكأس العالم 2022 في قطر على كورنيش الدوحة (مواقع التواصل)
6/11/2022

أكد الاتحاد العربي لكرة القدم دعمه لاستضافة دولة قطر بطولة كأس العالم 2022، مشددًا على أن المونديال القطري سيكون فرصة حقيقية لتعريف العالم بالثقافة العربية وتميزها.

وأعرب الاتحاد العربي في بيان له -نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الأحد- عن دعمه لجميع خطوات الاستعداد التي تمت لاستضافة هذا الحدث العالمي، مجددًا ثقته في تميز دولة قطر وقدرتها على تحقيق أعلى معايير النجاح في تنظيم نسخة ناجحة وفريدة في تاريخ كأس العالم.

وأكد الاتحاد في بيانه رفضه كل حملات التشويه والتشكيك "المغرضة التي لا تستند إلى حقائق"، وهدفها التشويه والإساءة للقدرات والكفاءات العربية فقط.

ودعا الاتحاد في ختام بيانه محبي كرة القدم وعشاقها في العالم للاستمتاع بكأس العالم بقطر، في تجربة متميزة للتعرف عن قرب على الإرث الحضاري والطبيعة المتنوعة للمنطقة العربية.

المصدر : وكالة الأنباء القطرية (قنا) + وكالة سند