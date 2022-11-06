أرسنال يستعيد صدارة البريميرليغ من سيتي بفوز لافت على تشلسي

استعاد أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي الممتازة لكرة القدم من مانشستر سيتي بفوز لافت خارج ملعبه على جاره تشلسي 1-صفر الجولة 15 اليوم الاحد.

ورفع أرسنال رصيده إلى 34 نقطة متقدما بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي، في حين بقي تشلسي سابعا برصيد 21 نقطة.

ويعاني تشلسي أخيرا في الدوري المحلي حيث لم يفز في آخر 4 مباريات له فتعادل مرتين مع برنتفورد سلبا ومانشستر يونايتد 1-1 وخسر مرتين أمام برايتون 1-4 واليوم أمام ارسنال.

أما آخر فوز فحققه فكان في 16 تشرين الأول/أكتوبر بفوزه خارج الديار على أستون فيلا بثنائية نظيفة.

كان أرسنال الطرف الأفضل معظم فترات المباراة في مباراة لم تشهد العديد من الفرص باستثناء واحدة خطيرة للضيوف عندما رفع البرازيلي غابريال مارتينيلي كرة متقنة داخل المنطقة فانسل مواطنه غابريال جيزوس من وراء مدافعي تشلسي وسدد كرة رأسية خارج الخشبات الثلاث والمرمى مشرع أمامه أواخر الشوط الأول.

وبعد بداية موقفة لجيزوس إثر انتقاله مطلع الموسم الحالي قادما من مانشستر سيتي، فأنه صام عن التسجيل في المباريات التسع الأخيرة لفريقه.

وفي الشوط الثاني، أخرج مدرب تشلسي غراهام بوتر مهاجمه الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ هداف أرسنال السابق وأشرك بدلا منه الألباني أرماندو بروخا.

ونجح أرسنال في افتتاح التسجيل عندما رفع ياكايو ساكا الكرة من ركلة ركنية مرت على الجميع ليتابعها المدافع البرازيلي غابريال داخل الشباك من مسافة قريبة (63).

وأضاع صانع ألعاب أرسنال النروجي مارتن أوديغارد فرصة جيدة لتعزيز تقدم فريقه عندما سدد كرة لولبية مرت إلى جانب القائم الأيمن (74).

ويلتقي لاحقا أستون فيلا مع مانشستر يونايتد، وتوتنهام مع ليفربول.