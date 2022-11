سيُكمل أوير مابيل رحلة مثيرة بدأت في مخيم للاجئين وتمتد إلى أكبر حدث رياضي عالمي، عندما يدافع عن ألوان منتخب أستراليا في كأس العالم 2022 في قطر لاحقا هذا الشهر، متخطيا مأساة شخصية خلال هذه الرحلة.

صعود هذا الجناح من بيئة متواضعة بمثابة الحلم، لكن ابن الـ27 الذي يدافع عن ألوان قادش الإسباني لم ينس من أين أتى، ويقول في هذا الصدد لشبكة "إس بي إس" (SBS) الأسترالية "بلا شك كان هذا الأمر (بيئته) الأساس بالنسبة لي. لقد منحتني الكثير من القيم التي لا تزال معي حتى اليوم".

وأضاف "إحدى هذه الميزات هي التواضع، أن ابقى متواضعا دائما، هذا ما تعلمته من هذه البيئة عندما كنت طفلا".

Born in the Kakuma refugee camp in Kenya after his parents fled war-torn South Sudan, Awer Mabil attained refugee status in 🇦🇺Australia in 2006 aged 11

He scored on his @Socceroos debut today 🙌

A truly amazing moment 😍pic.twitter.com/1AQN83v1yg

— FIFA.com (@FIFAcom) October 15, 2018