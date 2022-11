"لعنة" لقب المونديال تلاحق فرنسا.. لغز فشل أبطال كأس العالم والخروج من الدور الأول

نجحت إيطاليا بقيادة جوزيبي مياتسا والبرازيل ونجمها بيليه وحدهما في تحقيق إنجاز الاحتفاظ بلقب كأس العالم لكرة القدم، الذي يعد تحدّيا شبه مستحيل يخيف فرنسا الطامحة إلى تجنب كارثة خروجها من الدور الأول في مونديال قطر 2002، مثلما حدث عقب تتويجها التاريخي الأول عام 1998 على أرضها.

ويكاد يكون الفوز بلقبين عالميين متتاليين معجزة، وأكثر من مجرد تحدٍّ نهائي، وفقًا للإحصاءات الأخيرة، والدليل أبطال العالم في النسخ الثلاث الأخيرة الذين خرجوا جميعًا من دور المجموعات عندما دافعوا عن لقبهم.

ففي عام 2018، خسرت ألمانيا في المباراة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات أمام كوريا الجنوبية (صفر-2)، مودعة المونديال الروسي بعد هزيمة في المباراة الافتتاحية أمام المكسيك (صفر-1) وفوز صعب على السويد (2-1) في الجولة الثانية.

قبلها بـ4 سنوات، شهد الإسبان عودة مروعة إلى أرض الواقع، بعد أن سيطروا على عالم كرة القدم سنوات عديدة (كأس أوروبا مرتين 2008 و2012 وكأس العالم 2010) ضد هولندا، وانهار منتخب "لا روخا" وخسر 1-5، ثم فقد آماله في تخطي دور المجموعات بخسارة جديدة أمام تشيلي صفر-2.

لم تكن الحال أفضل بالنسبة إلى إيطاليا عام 2010، وتركت كأس العالم في جنوب أفريقيا خالية الوفاض ومن دور المجموعات بسبب تقدم أغلب لاعبيها في السن، وتعادلت ضد باراغواي ونيوزيلندا (بنتيجة واحدة 1-1)، ثم الهزيمة أمام سلوفاكيا (2-3) أطاحت بفابيو كانافارو ورفاقه.

أمام هذه "اللعنة"، يفضل مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان الابتسام، وقال مازحا في مايو/أيار الماضي عندما عُرضت هذه الأرقام المتشائمة عليه: "تريدون مساندتي معنويا، أليس كذلك؟"

وأضاف "أعلم ذلك، من الناحية الإحصائية، الأرقام ليست كثيرًا في مصلحتنا، لكنني لا أعمل استنادًا إلى الإحصاءات. من الواقعي أن الأمر معقد إلى حد ما بالنسبة لحامل اللقب، لأنه المستوى العالي، ولأن الخصوم لا ينامون".

A look back at a magnificent season with les Bleus for 𝐁𝐚𝐥𝐥𝐨𝐧 𝐝’𝐎𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟐 winner, Karim @Benzema ⚔️

👕 10 games

⚽️ 6 goals

🎯 1 assist

🏆 1 Nations League

💙 And lots of emotion#ballondor #FiersdetreBleus pic.twitter.com/WzY2iPMBOP

— French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) October 18, 2022