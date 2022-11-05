شاركت قناة "بي إن سبورتس" الرياضية القطرية مقطع فيديو لمحلل كرة القدم بالقناة النجم المصري محمد أبو تريكة، قال فيه "أنا مقيم في قطر منذ 6 سنين وفخور بها كأنها بلدي مصر".

وأضاف أبو تريكة، خلال حديثه عن تحضيرات قطر لمونديال 2022 في الأستديو التحليلي لقنوات "بي إن سبورتس ردا على الهجمات التي تتعرض لها قطر؛ "الحملات الغربية لن تخيفنا وكل ذي نعمة محسود".

وتابع "قطر ستبهر العالم والحملات الغربية لم تعد تخيفنا، وهناك حسد وحقد على دولة قطر، التي ستشرف كل العرب والمسلمين. قليل في قمم الدول العربية أن يكون هناك موقف واحد، وكل الدول العربية دعمت قطر لاستضافتها كأس العالم".

واستطرد "لن نغيّر ديننا وعاداتنا وتقاليدنا من أجل 28 يوما.. وعليكم التأقلم معنا واحترام قوانين بلادنا".