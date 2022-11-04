"ركزوا على كرة القدم".. فيفا يخاطب منتخبات كأس العالم مستنكرا الحملات ضد قطر

دعا الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المنتخبات المشاركة في مونديال قطر إلى "التركيز على كرة القدم" والتوقف عن "توزيع الدروس الأخلاقية"، في رسالة كشف عنها تقرير بريطاني اليوم الجمعة.

وطالب الفيفا -في الرسالة التي نشرتها صحيفة "ذا أثليتك"- بضرورة التركيز على البطولة وعدم الانجراف للحديث الأخلاقي والسياسي.

وجاء في الخطاب "نحن في الفيفا نحاول احترام جميع الآراء والمعتقدات، من دون إعطاء دروس أخلاقية لبقية العالم؛ فواحدة من نقاط قوة هذا العالم هي تنوعه، وإذا كان الاندماج يعني شيئا، فهو يعني احترام هذا التنوع، إذ لا يوجد شعب أو ثقافة أو أمة أفضل من الأخرى".

وأضاف الفيفا في خطابه -الذي وقّعه رئيس الاتحاد جياني إنفانتينو والسكرتير العام للاتحاد فاطمة سامورا- "هذا المبدأ هو حجر الأساس للاحترام المتبادل وعدم التمييز، وهذه أيضًا واحدة من القيم الأساسية لكرة القدم، لذلك دعونا نتذكر ذلك جميعًا ونركز على كرة القدم".

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، انتقدت جامعة الدول العربية الانتقادات الموجهة لقطر، ووصفتها بأنها "حملة تشهير" قبل انطلاق البطولة.

قطر مستعدة للمونديال

وأكد الفيفا استعداد قطر التام لاستقبال البطولة، وأنه تم إعداد كل شيء لضمان حصول كل منتخب على أفضل فرصة لتحقيق النجاح على مستوى كرة القدم.

ويأتي الخطاب في أعقاب حملات قادتها منتخبات أوروبية للتعبير عن اعتراضها على استضافة قطر المونديال، بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان، على حد تعبيرها.

وكان عدد من المنتخبات أبدوا اعتراضهم بسبب حقوق المثليين، وأصدرت بعض المنتخبات -من بينها إنجلترا- بيانًا حول نيتهم ارتداء شارة "َضد التمييز".

في المقابل، قال وزير العمل القطري علي بن صميخ المري لوكالة الأنباء الفرنسية الأربعاء الماضي إن الدعوات لإنشاء صندوق تعويض جديد للعمال المهاجرين "حيلة دعائية".

كما اتهم بعض منتقدي البلاد "بالعنصرية"، وقال المري "إنهم لا يريدون السماح لدولة صغيرة، دولة عربية، دولة إسلامية، بتنظيم كأس العالم".

ومن المنتظر أن تنطلق بطولة كأس العالم في قطر في الفترة بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي و18 ديسمبر/كانون الأول المقبل، في استضافة هي الأولى عربيًا وفي الشرق الأوسط.