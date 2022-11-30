"نحن في الطريق الصحيح".. مدرب ألمانيا يرفض الرحيل رغم الأداء المخيب في كأس العالم

قال مدرب ألمانيا هانسي فليك إنه ليس لديه أي خطط لترك منصبه، حتى لو خرج أبطال العالم 4 مرات من نهائيات كأس العالم لكرة القدم، بشكل مبكر للمرة الثانية على التوالي.

وكان فليك -الذي تولى منصبه العام الماضي بعد 15 عامًا من قيادة يواخيم لوف- قد تابع خسارة ألمانيا أمام اليابان في الجولة الافتتاحية للمجموعة الخامسة، وقبل التعادل 1-1 مع إسبانيا بفضل هدف متأخر.

وودّعت ألمانيا كأس العالم 2018 من الدور الأول، وكان أكثر خروج مبكر في تاريخها على مدار أكثر من 80 عامًا.

وقال فليك في مؤتمر صحفي -اليوم الأربعاء- "يمكنني أن أؤكد ذلك من جانبي (الاستمرار في منصبه). لديّ عقد حتى 2024 وأتطلع قدمًا إلى بطولة أمم أوروبا (يورو 2024)، لكن هذا وقت طويل حتى ذلك الحين". وتستضيف ألمانيا تلك البطولة.

حسابات تأهل ألمانيا في كأس العالم

وباتت ألمانيا في مأزق قبل مواجهة كوستاريكا -يوم الخميس المقبل- حيث لا بديل أمامها سوى الفوز للحفاظ على فرصة بلوغ الأدوار الإقصائية. وإضافة إلى الفوز تحتاج ألمانيا إلى فوز المنتخب الإسباني على اليابان.

وإذا تعادلت إسبانيا مع اليابان في المباراة الأخرى بالمجموعة، أو حتى فاز المنتخب الآسيوي؛ فإن التأهل قد يُحسم بفارق الأهداف.

وقال فليك "نريد إنهاء المباراة مبكرًا من أجل زيادة الضغط على مباراة المجموعة الأخرى، ستلعب (كوستاريكا) بشكل دفاعي على الأرجح. نحن بحاجة للنجاح، ويجب أن نلعب بنهجنا نفسه أمام إسبانيا".

ولم تسدّد كوستاريكا سوى مرة واحدة على المرمى في أول جولتين، لكنها كانت كافية لتحقق الفوز 1-صفر على اليابان. وقال فليك "على أرض الواقع، فإن كوستاريكا لديها فرصة لبلوغ ثمن النهائي. أتوقع من كوستاريكا أن تلعب بشكل دفاعي، كما فعلت أمام اليابان. علينا أن نجد حلولًا لذلك".

وبناء على نتيجة المباراة الأخرى، قد يتحدّد التأهل بفارق الأهداف، في الوقت الذي تملك فيه إسبانيا أفضلية بعد فوزها الكبير في الجولة الافتتاحية على كوستاريكا 7-صفر.

لكن فليك لا يفكر في الفوز على كوستاريكا بفارق أكبر من الأهداف مما فعلته إسبانيا أمام هذا المنتخب، وقال "أعتقد أن الحديث عن تسجيل 8 أهداف سيظهر عدم احترام لكوستاريكا. سنكون سعداء إذا فزنا وهذا هدفنا. نريد أن نحاول أن نحسم الأمر من البداية، لكن نجاح (كوستاريكا) في التعافي من الخسارة صفر-7 وتقديم مثل هذا الأداء الدفاعي أمام اليابان يستحق الاحترام".

ولا يشعر فليك بالضغط رغم أن سمعة ألمانيا باتت على المحك. وقال "لدينا فرصة للتأهل، لكنها ليست في أيدينا بشكل كامل، لكن ما الضغط؟ لا أشعر بأي ضغط. ولم يحدث ذلك -أيضًا- عقب المباراة أمام اليابان. أنا مقتنع أننا نسير بشكل جيد".