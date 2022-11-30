ماركا: رونالدو يقترب من النصر السعودي بمقابل فلكي

قالت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية إن النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو يقترب من الانتقال إلى نادي النصر السعودي بمقابل فلكي بعد نهاية تجربته مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأوضحت الصحيفة أن رونالدو (37 عاما) اقترب من التوصل لاتفاق يقضي بانضمامه لعامين ونصف العام إلى فريق النصر بمقابل يبلغ 200 مليون يورو سنويا.

وأشارت الصحيفة إلى المبلغ يتضمن راتب اللاعب ومكافآته إضافة إلى عقود رعاية وإعلان.

ويوجد قائد المنتخب البرتغالي حاليا في صفوف "سيليساو" أوروبا في كأس العالم قطر 2022، وسجل هدفا في أول مباراتين، وضمن منتخبه التأهل إلى الدور الثاني من البطولة التي قد تكون الأخيرة في مشواره الدولي.

ورونالدو حر من أي التزام، وفسخ عقده مع مانشستر يونايتد قبل انطلاق كأس العالم في قطر، وذلك بسبب تداعيات مقابلة تلفزيونية هاجم خلالها مدرب النادي إريك تن هاغ وإدارة الفريق.

ويقود النصر السعودي المدرب الفرنسي رودي غارسيا، ويحتل حاليا المركز الثاني في الدوري السعودي برصيد 19 نقطة بفارق 3 نقاط عن الشباب المتصدر بعد 8 مراحل من المسابقة.

ويضم النادي بين صفوفه لويز غوستافو لاعب الوسط السابق لبايرن ميونخ الألماني، والحارس الكولومبي دافيد أوسبينا.