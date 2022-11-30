قبل مباريات اليوم.. هذه فرص التأهل في مجموعتي تونس والسعودية

تختتم اليوم الأربعاء مباريات الدور الأول للمجموعتين الثالثة والرابعة في كأس العالم 2022 في قطر، وسيكون منتخبا تونس والسعودية أمام فرصة للتأهل إلى ثمن النهائي، بعد حصد "نسور قرطاج" نقطة واحدة و"الصقور الخضر" 3 نقاط من أول جولتين في البطولة.

ففي المجموعة الثالثة، حقق منتخب السعودية مفاجأة مدوية حين فاز على الأرجنتين 2-1، قبل أن يخسر أمام بولندا صفر-2، وسيواجه اليوم الأربعاء منتخب المكسيك بحثا عن الفوز لضمان التأهل، غير أن التعادل قد يكون كافيا.

تحتل بولندا صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، بفارق نقطة عن الأرجنتين التي تتفوق على السعودية بفارق الأهداف، بينما يحتل منتخب المكسيك المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

وهذه حسابات التأهل في المجموعة الثالثة

بولندا بحاجة للفوز أو التعادل لضمان التأهل. وستُقصى في حال خسارتها وفوز السعودية على المكسيك. وفي حال خسارتها وتعادل السعودية، يتم اللجوء إلى فارق الأهداف بينهما. وفي حال خسارتها وفوز المكسيك، يتم اللجوء إلى فارق الأهداف بينهما.

الأرجنتين تضمن التأهل في حال الفوز. وسيكون تعادلها كافيا في حال تعادل السعودية والمكسيك. وسيقصيها التعادل في حال فوز السعودية. أما في حال تعادلها وفوز المكسيك، فيتم اللجوء إلى فارق الأهداف بينهما. وستُقصى في حال الخسارة.

السعودية تضمن التأهل في حال الفوز. وسيكفيها التعادل في حال فوز بولندا على الأرجنتين. أما في حال انتهاء المباراتين بالتعادل، فستُقصى من المنافسة. وفي حال تعادلها وخسارة بولندا، يتم اللجوء إلى فارق الأهداف بينهما. وستقصى في حال الخسارة.

المكسيك ستتأهل في حال فوزها تزامنا مع خسارة الأرجنتين، أو تزامنا مع تعادل الأرجنتين شرط أن يصبّ فارق الأهداف بينهما في مصلحتها، أو تزامنا مع خسارة بولندا شرط أن يصب فارق الأهداف بينهما في مصلحتها.

منتخب تونس وحسابات التأهل في المجموعة الرابعة

بعد بداية مميزة وفرض التعادل على منتخب الدانمارك المدجج بالنجوم، تعرض منتخب تونس للخسارة أمام أستراليا صفر-1، وللحفاظ على فرصه في التأهل إلى الدور الثاني ستكون أمامه حتمية الفوز على فرنسا -أبطال العالم- وانتظار نتيجة المباراة الأخرى في المجموعة التي ستجمع بين أستراليا والدانمارك.

وضمنت فرنسا التأهل عن هذه المجموعة باحتلالها المركز الأول برصيد 6 نقاط، ويبقى التنافس على البطاقة الثانية لهذه المجموعة بين أستراليا صاحبة المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وتونس والدانمارك صاحبتي المركز الثالث بنقطة وحيدة.

فرنسا ضمنت تأهلها بعد الجولة الثانية، واقتربت من ضمان الصدارة التي قد تفقدها في حالة واحدة، وهي خسارتها وفوز أستراليا، على ألا يصبّ فارق الأهداف في مصلحة "الديوك".

أستراليا تتأهل في حال الفوز. وسيكون تعادلها كافيا كذلك، بشرط عدم فوز تونس.

الدانمارك بحاجة للفوز لضمان التأهل في حال خسارة تونس، أما إن فاز نسور قرطاج، فسيتعادل المنتخبان بـ4 نقاط، وعندها يتم اللجوء إلى باقي معايير التأهل الواردة أدناه.

تونس في حاجة للفوز بشرط عدم فوز أستراليا، وأن يصبّ فارق الأهداف مع الدانمارك في مصلحتها.

معايير تحديد المنتخب المتأهل في كأس العالم 2022

يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى الدور ثمن النهائي.

وفي حال تساوي عدد نقاط منتخبين، يتم اللجوء إلى المعايير الآتية بالترتيب: