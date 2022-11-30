"صحف سعيدة بالتعامل مع الأخبار الزائفة".. مدرب بلجيكا ناقم من تعامل وسائل الإعلام مع "الشياطين"

انتقد مدرب بلجيكا روبرتو مارتينيز وسائل الاعلام في بلجيكا بسبب تغطيتها لتقرير فرنسي، عن وجود أزمة في معسكر الفريق قبل المواجهة الحاسمة أمام كرواتيا في كأس العالم 2022 في قطر.

وخسر المنتخب البلجيكي صفر 2- أمام نظيره المغربي بالمجموعة السادسة، ويجب عليه الآن الفوز على وصيف نسخة عام 2018، من أجل العبور لمرحلة خروج المغلوب.

وعرقلت استعدادات المنتخب الملقب بـ"الشياطين"، أخبار عدة تناولتها وسائل الإعلام -هذا الأسبوع- تتناول وجود مشاحنات بين اللاعبين، حسبما ذكرت إذاعة "آر تي إل" (RTL) وصحيفة "ليكيب" (L’Équipe) الفرنسيتان.

وبعد ذلك حضر اللاعبون اجتماعًا معًا، وقال عنه مدافع الفريق تيموثي كاستاني "لم يكن اجتماع أزمة مثلما سمعنا من بعض الجهات، لقد كان ذلك لإظهار مزيد من الترابط والتضامن قبل مواجهة كرواتيا".

وأضاف كاستاني أن التقارير بالغت كثيرًا، في حين تحدث مارتينيز في المؤتمر الصحفي، حيث أكّد أن الفريق يعلم جيدًا أنه في قطر دون دعم. وقال "بالنسبة لنا لم يتغير شيء. لم نكن سعداء بأدائنا في المباراتين، لقد فزنا في المباراة الأولى، لكننا لم نكن سعداء بأدائنا".

وتابع المدرب الإسباني "المباراة الثانية كانت هي الأولى التي نخسر فيها بفارق هدفين في بطولة كبيرة، يمكنك تخيل مدى عدم سعادتنا بذلك، ثم ترى العاصفة تأتي من الخارج، وتعلم أننا كنا نستمع للكثير من الضوضاء في الخارج قبل بداية البطولة".

وأضاف "هناك العديد من الصحف في بلجيكا التي تشعر بالسعادة في الاهتمام بالأخبار المزيفة، وهذا مذهل، لقد جعل المجموعة كلها تدرك أنه كلما قلّ الاستماع إلى الضوضاء من الخارج؛ كانت الأمور أفضل".

وقال "إنه أكبر حدث رياضي في العالم، ويمكنك أن ترى كم بطولة كأس عالم أُقيمت. ربما قامت فرنسا بعمل جيد للغاية مع قصة أصبحت نقطة رئيسية لبعض المنافذ الإخبارية".