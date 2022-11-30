جدول مباريات الدور الثاني لكأس العالم قطر 2022

مع اقتراب ختام دور المجموعات لمونديال "قطر 2022″، بدأت ملامح جدول مباريات الدور الثاني (دور الـ16) من كأس العالم تتضح، وسيكون عشاق كرة القدم على موعد مع مباريات من العيار الثقيل، تعِد بمزيد من الإثارة في أكبر حدث رياضي تستضيفه المنطقة.

واحتدم الصراع في المجموعات الـ8 في البطولة، ولم تضمن سوى 3 منتخبات بطاقة العبور إلى الدور المقبل بعد أول جولتين؛ وهي: منتخبات فرنسا والبرتغال والبرازيل.

كيف يتم تحديد المنتخبات المتأهلة في كأس العالم 2022؟

يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى دور ثمن النهائي.

وفي حال تساوي عدد نقاط منتخبين، يتم اللجوء إلى المعايير التالية بالترتيب:

فارق الأهداف المسجلة والمستقبلة في كل المباريات.

عدد الأهداف المسجلة.

عدد النقاط في المواجهات المباشرة بين المنتخبات المتعادلة.

فارق الأهداف بين المنتخبات المتعادلة.

عدد الأهداف المسجلة للمنتخبات المتعادلة.

ترتيب اللعب النظيف (بطاقة صفراء: نقطة؛ بطاقة صفراء ثانية [حمراء غير مباشرة]: 3 نقاط؛ بطاقة حمراء مباشرة: 4 نقاط، صفراء ثم حمراء مباشرة: 5 نقاط).

وفي حال استمرار التعادل بين المنتخبين، يتم اللجوء إلى سحب القرعة.

المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ16 في كأس العالم

حتى الآن، ضمنت منتخبات: فرنسا والبرتغال والبرازايل وهولندا والسنغال وأستراليا والأرجنتين وبولندا بطاقة العبور إلى الدور المقبل.

وتأهل عن المجموعة الأولى: منتخبا هولندا والسنغال، فيما تصدّر منتخب إنجلترا ترتيب المجموعة الثانية، متقدمًا على الولايات المتحدة الأميركية، صاحبة المركز الثاني.

وفي المجموعة الثالثة رافق منتخب أستراليا نظيره الفرنسي الذي تأهل في وقت سابق، وحسم منتخبا الأرجنتين وبولندا صراع التأهل عن المجموعة الرابعة.

جدول مباريات الدور الثاني في كأس العالم