بالفيديو.. لماذا ألغى الحكم هدفي غريزمان وغندري؟ وهل يستحق الخزري ضربة جزاء؟

شهدت مواجهة تونس وفرنسا في كأس العالم بقطر أحداثًا وقرارات تحكيمية أثّرت بشكل مباشر في نتيجة المباراة، التي انتهت بفوز نسور قرطاج 1-صفر.

وعلى ملعب المدينة التعليمية، أوقف الحكم النيوزلندي مات كونجير احتفالات منتخب تونس بالهدف الذي سجّله نادر غندري في الدقيقة الثامنة بداعي التسلل، وكان القرار صحيحًا تمامًا؛ لتقدم غندري بجزء من جسمه لحظة تصويب وهبي الخزري الركلة الحرة المباشرة.

وفي الدقيقة 48 طالب الخزري بركلة جزاء بداعي عرقلته، ولكن الحقيقة أن المدافع الفرنسي نجح في لعب الكرة، ثم حدث الالتحام الذي لا توجد فيه أي مخالفة، إلا في حالة واحدة: هي عدم قدرة المدافع على لمس الكرة.

أما الحالة الثالثة فحدث فيها التباس لدى الجميع، إذ توجّهت أذهانهم لإلغاء هدف التعادل الفرنسي الذي سجّله أنطوان غريزمان بسبب التسلل، وهو ما جعلهم يستنكرون قرار الحكم؛ لأن المدافع هو من لعب الكرة برأسه، ولكن قرار الإلغاء جاء بسبب دفع اللاعب الفرنسي راندال كولو موانير بيديه -وبشكل واضح- للمدافع التونسي منتصر الطالبي، قبل الهدف مباشرة، وهو ما تسبب في سقوط الأخير على الأرض.

ورغم وضوح الدفع فإن الحكم توجّه لمراجعة الحالة في شاشة تقنية الفيديو، قبل أن يقرر إلغاء هدف التعادل الفرنسي، وسط فرحة المنتخب التونسي.