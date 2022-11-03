نادي نيوكاسل.. "فخر" للسعوديين وشعبيته تتصاعد في المملكة

لسنين طويلة كان السعودي الوليد الدباسي مشجعاً لنادي نيوكاسل الإنجليزي الذي لم يكن يحظى بشعبية في المملكة، وهو ما جعله يواجه صعوبات في مشاهدة المباريات خارج منزله أو حتى شراء قمصان ناديه من السوق المحلي.

لكن أخصائي العلاج الطبيعي (37 عاما) يقود الآن مئات السعوديين الملتفين حول الفريق، مع تزايد جماهيريته بشكل ملحوظ في المملكة لأسباب وطنية أكثر منها رياضية بعد الاستحواذ السعودي عليه.

واشترى كونسورتيوم مدعوم من السعودية النادي في أكتوبر/تشرين الأول 2021، علما بأن صندوق الاستثمارات السعودي، الذي يرأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يستحوذ على 80% منه.

وهو ما جعل النادي محطا لأنظار السعوديين المهووسين أساسا بكرة القدم.

فخر السعودية

وقال الدباسي ضاحكا لوكالة الأنباء الفرنسية أثناء تجمع للأنصار في مقهى بالرياض لمتابعة مباراة فريقه أمام توتنهام انتهت بفوز نيوكاسل "أشجع نيوكاسل منذ أكثر من 25 عاما لكنني كنت اعتبر نفسي مشجعا وحيدا للنادي في السعودية".

وتابع فيما عيناه شاخصتين على الشاشة الكبيرة أنّ "عملية الاستحواذ أعطت زخما كبيرا للفريق في المملكة. بات هناك اهتمام بنيوكاسل لأن الناس تشعر أنه ملك وفخر للسعودية".

ويدير الدباسي حسابات للنادي على تويتر وموقع يوتيوب حيث ينشر أخبار الفريق، وتحليلات المباريات لمتابعيه البالغ عددهم أكثر من 9 آلاف شخص.

ولم يفز الـ "ماغبايز" بأي لقب كبير منذ 1969 (كأس المدن والمعارض الأوروبية) ويصارع للبقاء في دوري النخبة خلال السنوات الماضية، وهبط مرتين للدرجات الأدنى عامي 2006 و2019.

وكان النادي يقبع في المركز قبل الأخير حين تمت عملية الاستحواذ قبل عام، لكنّه حقق 4 انتصارات في مبارياته الخمس الأخيرة مما أوصله إلى المركز الرابع في سلم الترتيب.

وأقر الدباسي الذي ارتدى قميص فريقه الأبيض المحلى باللون الأخضر والقريب من ألوان قميص المنتخب السعودي أنّ "جمهور الشباب يحتاج إلى تحقيق بطولات ليستمر في تشجيع النادي حتى مع وجود الدافع الوطني".

دوافع وطنية

وشكّل الاستحواذ السعودي على النادي مصدر فخر للسعوديين، وهم يأملون أن ينافس يوما على الدوري الأوروبي البطولة القارية الأبرز.

وراهنا بات هناك طلب كبير على اقتناء قميص نيوكاسل، والذي نفد من بعض المحلات وسط الرياض.

يشير إبراهيم الحبجر -الذي يدير مقهى في الرياض- إلى تزايد "الطلب على مشاهدة" مباريات الفريق بعد الاستحواذ، رغم أن النادي لا يضم أيا من نجوم الصف الأول في عالم كرة القدم.

وقال "هناك دافع وطني أكبر من أنه رياضي لأن نيوكاسل بات يُعدّ ناديا سعوديا".

لكن هذا الاهتمام لا يزال بعيدا تماما عن الشغف بصفوة الأندية الأوروبية، مثل ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد.

وبعد أيام من الاستحواذ، أطلقت صحيفة "عرب نيوز" الناطقة بالإنجليزية مدونة صوتية (بود كاست) بعنوان "أسود وأبيض" تتناول تاريخ نيوكاسل، وتستضيف نجومه القدامى مثل مالكولم ماكدونالد ولي كلارك بغرض "التفاهم المشترك" بين الجانبين.

وقال علي خالد محرر الرياضة بالصحيفة والمقدّم المشارك بالمدونة "هدفنا أن يعرف الجانبان بعضهما البعض. الجمهور السعودي يتعرف على نيوكاسل وجمهوره يتعرف على السعودية".

وسيحل "ماغبايز" بالعاصمة الرياض بين 4 و10 ديسمبر/كانون الأول، بعد رحلة مشابهة، إلى جدة مطلع 2022، في مشوار دافع عنه مدرب الفريق إيدي هاو بقوله إنه "قرار متعلق بكرة القدم" فقط.

ممثل السعودية

وبدأ النادي الإنجليزي يستقطب جمهورا سعوديا لم يكن يكترث سابقا بالكرة الأوروبية.

أحدهم هو مدير المشروعات عبد الرحمن القحطاني الذي لم يكن يتابع الدوري الإنجليزي على الإطلاق قبل استحواذ بلاده على نيوكاسل، لكنّه سافر 3 مرات خلال عام لمتابعة مباريات فريقه الجديد.

وقال الشاب البالغ 27 عاما بحماس "أحب نادي نيوكاسل.. هو الآن يمثل اسم السعودية على الصعيد العالمي".