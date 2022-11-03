ميلان يكمل عقد المتأهلين بدوري الأبطال وسان جيرمان يفقد الصدارة في الثواني الأخيرة

أكمل ميلان الإيطالي عقد المتأهلين للأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا، وحسم باريس سان جيرمان قمة المجموعة الثامنة بفوزه على يوفنتوس 2-صفر غير أن النتيجة لم تكن كافية لضمان الصدارة لنادي العاصمة الفرنسية، بينما قلب مانشستر سيتي تأخره إلى فوز 3-1 على إشبيلية في ختام مباريات دور المجموعات.

وحقق ميلان فوزا كبيرا 4-صفر على ضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي في المجموعة الخامسة التي شهدت أيضا فوز تشلسي الإنجليزي 2-1 على ضيفه دينامو زغرب الكرواتي.

واحتل ميلان، ثاني أكثر الفرق تتويجا بدوري الأبطال برصيد 7 ألقاب، المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة، بعدما حصد 10 نقاط، متأخرا بفارق 3 نقاط خلف تشلسي، الذي ضمن الصدارة والصعود لثُمن النهائي منذ الجولة الماضية.

واحتل ريد بول سالزبورغ المركز الثالث برصيد 6 نقاط، لينتقل للعب في بطولة الدوري الأوروبي، في حين تذيل دينامو زغرب الترتيب بـ4 نقاط، ليودّع المشاركة في المسابقات القارية هذا الموسم.

وفي المجموعة السادسة، تغلب مانشستر سيتي على ضيفه إشبيلية الإسباني 3-1، وتعادل كوبنهاغن الدانماركي مع ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني 1-1.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 14 نقطة في المركز الأول، بفارق 5 نقاط عن دورتموند، فيما تجمد رصيد إشبيلية عند 5 نقاط في المركز الثالث لينتقل إلى الدوري الأوروبي، وتوقف رصيد كوبنهاغن عند 3 نقاط في المركز الرابع والأخير.

بونوتشي يعادل النتيجة بهدف رائع في شباك سان جيرمان #دوري_أبطال_أوروبا #UCL pic.twitter.com/ztcIykZr63 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 2, 2022

وفي المجموعة الثامنة، لم يكن فوز سان جيرمان على يوفنتوس 2-1 في عقر دار الأخير كافيا لفريق العاصمة الفرنسية لحسم صدارة المجموعة الثامنة في صالحه لأن بنفيكا نجح في الخروج فائزا على ماكابي الإسرائيلي 6-1 ليخطف الصدارة في الثواني الأخيرة.

وأصبح رصيد بنفيكا 14 نقطة وهو نفس رصيد وعدد أهداف وفارق الأهداف مع سان جيرمان، لكن الفريق البرتغالي تفوق على بطل فرنسا بسبب عدد الأهداف التي سجلها خارج الأرض. علما بأن المواجهتين بينهما ذهابا وإيابا انتهتا بتعادلهما بالنتيجة ذاتها 1-1.

وحرم سان جيرمان يوفنتوس المتعثر من فوز معنوي في ختام مشواره بدوري الأبطال في هذا الموسم، وانتقل النادي الإيطالي إلى مسابقة الدوري الأوروبي.