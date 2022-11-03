صلاح ومحرز يتصدران القائمة.. 11 نجما عربيا يتجرعون مرارة الغياب عن مونديال قطر

يتصدّر المصري محمد صلاح والجزائري رياض محرز قائمة أبرز النجوم العرب الغائبين عن مونديال قطر 2022 في كرة القدم، في أوّل نسخة تقام في منطقة عربية.

وتلقي وكالة "فرانس برس" الضوء على نجوم أخفقت منتخباتهم في التأهل، وآخرين لاحقتهم الإصابة.

صلاح وأشعة الليزر

في حين كانت عدسات الكاميرات تُرّكز على وجه محمد صلاح، المشوَّش بأشعة الليزر الخضراء، أطاح نجم ليفربول الإنجليزي ركلة ترجيح عالية فوق مرمى السنغال؛ وسقط "الفراعنة" 1-3 بعد التعادل بنتيجتي الذهاب والإياب مع "أسود التيرانغا".

لم ينسحب إخفاق صلاح الدولي على نجوميته مع ليفربول، بعدما توج موسمه الماضي بتجديد عقده حتى عام 2025، براتب جعله الأعلى أجرا في النادي.

ومنذ انضمامه إلى ليفربول صيف 2017، قادما من روما الإيطالي؛ نقش صلاح (30 عاما) مسيرة رائعة، توجها بالفوز بألقاب الدوري الإنجليزي لأول مرة بعد غياب 3 عقود، ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

كان ابن قرية نجريج (122 كيلومترا عن القاهرة) يمنّي النفس بحضور كأس العالم في قطر لاعبا، لكنه قد يتواجد في قطر خلال المونديال حسب ما كشف عنه لقنوات بي إن سبورتس.

سجّل صلاح مرّتين في مونديال روسيا، بعد مشاركته متحاملا على إصابته الشهيرة في كتفه أمام ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري الأبطال 2018.

نال صلاح -الذي بدأ رحلته مع نادي المقاولون العرب- جائزة أفضل لاعب في أفريقيا مرتين (2017 و2018)، وهدّاف الدوري الإنجليزي 3 مرات.

إيكامبي بدد أحلام محرز

في واحدة من أكثر المباريات دراماتيكية في تصفيات المونديال، وقبل لحظات من صافرة نهاية الوقت الممدّد؛ بدّد الكاميروني كارل توكو إيكامبي أحلام الجزائري رياض محرز (31 عاما) بالتوقيع على مشاركته المونديالية الثانية، بعد خوضه دقائق محدودة أمام بلجيكا في الدور الأول لمونديال 2014.

لفت محرز -المولود في فرنسا- اهتمام ليستر سيتي وقاده الى إحراز لقب الدوري في 2016، ثم توّج به مع مانشستر سيتي 3 مرات.

وقاد محرز الجزائر لإحراز كأس أفريقيا 2019، كما حصد جائزتي أفضل لاعب في القارة 2016 ولاعب العام في إنجلترا في العام ذاته.

إسماعيل بن ناصر والهزيمة المؤلمة

"هذه الهزيمة مؤلمة وسيكون من الصعب نسيانها، لكن علينا أن نطوي الصفحة". بهذه الكلمات نعى إسماعيل بن ناصر عدم تأهل الجزائر إلى المونديال في مارس/آذار الماضي، معبرا عن مشاعر قاسية "ضَمَّدها" بعد شهرين بتتويجه مع ميلان بلقب الدوري الإيطالي بعد غياب 11 عاما.

إسماعيل -المولود لأب مغربي وأم جزائرية، ويحتفل بعيد ميلاده 25 مطلع ديسمبر/كانون الأول المقبل- دشّن مشاركاته الدولية عام 2016، بعد خوضه 11 مباراة مع منتخبي فرنسا تحت 18 و19 سنة.

وحسب إسماعيل بن ناصر، فإن والده رجح كفة احترافه الكرة في سن 16 مع آرل الفرنسي رغم تحفظ الوالدة.

وقضى إسماعيل بن ناصر (لديه هدفان دوليان في 40 مباراة) مشوارا صعبا تنقل خلاله بين أرسنال الإنجليزي تحت 23 عاما، وتور من الدرجة الثانية في فرنسا، حتى الانتقال إلى إمبولي الإيطالي.

لكن نقطة التحول تمثلت في اختياره أفضل لاعب في كأس أفريقيا 2019، مما فتح له أبواب التألق بقميص "روسونيري".

تلاشي أحلام تيسودالي

سيترك غياب الجناح المغربي طارق تيسودالي عن مونديال قطر أثرا بالغا على الشق الهجومي لـ"أسود الأطلس"، بعد تعرّضه لإصابة قوية في ركبته ستغيبه عن الملاعب 6 أشهر على الأقل.

وتحدث تيسودالي (29 عاما) -الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي لركبته خلال مباراة فريقه خنت مع سانت تروندن في الدوري البلجيكي- عن أحلام كثيرة تلاشت، وقال "أعدكم بأنني سأعود أقوى".

ومرّ اللاعب -المولود في أمستردام- بنادي لوهافر الفرنسي الذي أعاره لـ3 أندية هولندية، ثم ارتدى ألوان بيرشكوت البلجيكي (2018-2021) قبل انتقاله إلى خنت.

شارك تيسودالي في كأس أمم أفريقيا الأخيرة بقيادة المدرب السابق البوسني وحيد خليلودفيتش، كما وقع على هدفين في المواجهتين الحاسمتين المؤهلتين لمونديال قطر ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية.

أهداف مبخوت لم تشفع له

لم تشفع أهداف الإماراتي علي مبخوت الـ14 بالتصفيات في مساعدة "الأبيض" في التأهل، فجاءت حسرة الخروج في الملحق الآسيوي أمام أستراليا بهدف قاتل (2-1) قبل 6 دقائق من النهاية.

وبخلاف أهدافه مع المنتخب (80 في 108 مباراة)، اعتلى مبخوت -حسب قنوات أبو ظبي الرياضية- صدارة الهدافين العرب مع ناد واحد، بـ190 هدفا مع فريقه الجزيرة، متجاوزًا النجم السعودي السابق ماجد عبد الله (189 هدفا مع النصر).

ومنذ بدايته مع الجزيرة عام 2008، أحرز مبخوت لقب الدوري 3 مرات، كما توّج هدافا للدوري مرتين.

وعلى مستوى المنتخب، توّج مبخوت (32 عاما) بلقب كأس الخليج 2013، ونال لقب الهداف والمركز الثالث في كأس آسيا 2015، كما تصدر الهدافين في نسختي خليجي 2014 و2019.

ويغيب عن مونديال قطر نجومٌ عرب آخرون، من أبرزهم: المصريان محمد النني (أرسنال الإنجليزي) ومصطفى محمد (نانت الفرنسي)، والمغربيان عمران لوزا (واتفورد الإنجليزي) وآدم ماسينا (أودينيزي الإيطالي)، والجزائريان رامي بن سبعيني (بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني) ويوسف بلايلي (أجاكسيو الفرنسي).