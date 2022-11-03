اكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء بعد استكمال مباريات دور المجموعات، ويتطلع هواة الساحرة المستديرة إلى موعد القرعة لمعرفة المواجهات التي ستجمع فرقهم المفضلة في هذه البطولة.

وضمن 16 ناديا حضوره في الدور المقبل، عقب احتلال المركز الأول أو الثاني في دور المجموعات، الذي بدأت مبارياته في السادس من سبتمبر/أيلول الماضي واستمرت حتى اليوم الأربعاء الموافق الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني.

الفرق المتأهلة في دوري أبطال أوروبا

المجموعة الأولى: نابولي الإيطالي في المركز الأول، وليفربول الإنجليزي في المركز الثاني.

نابولي الإيطالي في المركز الأول، وليفربول الإنجليزي في المركز الثاني. المجموعة الثانية: بورتو البرتغالي في المركز الأول، كلوب بروج البلجيكي في المركز الثاني.

بورتو البرتغالي في المركز الأول، كلوب بروج البلجيكي في المركز الثاني. المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ الألماني في المركز الأول، إنتر ميلان الإيطالي في المركز الثاني.

بايرن ميونخ الألماني في المركز الأول، إنتر ميلان الإيطالي في المركز الثاني. المجموعة الرابعة: توتنهام الإنجليزي في المركز الأول، أينتراخت فرانكفورت في المركز الثاني.

توتنهام الإنجليزي في المركز الأول، أينتراخت فرانكفورت في المركز الثاني. المجموعة الخامسة: تشلسي الإنجليزي في المركز الأول، ميلان الإيطالي في المركز الثاني.

تشلسي الإنجليزي في المركز الأول، ميلان الإيطالي في المركز الثاني. المجموعة السادسة: ريال مدريد الإسباني في المركز الأول، لايبزيغ الألماني في المركز الثاني.

ريال مدريد الإسباني في المركز الأول، لايبزيغ الألماني في المركز الثاني. المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي في المركز الأول، بوروسيا دورتموند الألماني في المركز الثاني.

مانشستر سيتي الإنجليزي في المركز الأول، بوروسيا دورتموند الألماني في المركز الثاني. المجموعة الثامنة: بنفيكا البرتغالي في المركز الأول، باريس سان جيرمان الفرنسي في المركز الثاني.

موعد قرعة ثمن نهائي دوري الأبطال

يستضيف مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في نيون السويسرية حفل قرعة الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا يوم الاثنين السابع من نوفمبر/تشرين الثاني، بداية من الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت مكة المكرمة.

نظام القرعة

تُقسم الفرق المتأهلة إلى مجموعتين: الأولى تضم أصحاب المراكز الأولى في دور المجموعات، وتضم المجموعة الثانية أصحاب المراكز الثانية.

تُسحب القرعة لتجمع كل مواجهة بين فريق من المجموعة الأولى وآخر من المجموعة الثانية.

تقام القرعة بنظام لا يسمح بمواجهة فريقين من البلد نفسه، أو فريقين خاضا الدور الأول في المجموعة نفسها.

تخوض الفرق التي تأهلت في المركز الأول مباراة الذهاب في ثمن النهائي خارج ملعبها، وتستقبل مواجهة الإياب على أرضية ملعبها.

موعد مباريات ثمن نهائي دوري الأبطال

تقام مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بين 14 فبراير/شباط و15 مارس/آذار 2023.

أهم التواريخ المقبلة في دوري الأبطال

قرعة ربع النهائي ونصف النهائي: 17 مارس/آذار 2023

مباريات ربع النهائي: من 11 إلى 19 أبريل/نيسان 2023

نصف النهائي: بين 9 و17 مايو/أيار 2023

النهائي: 10 يونيو/حزيران 2023