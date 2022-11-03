منازلات مرتقبة بأبطال أوروبا.. قرعة ثمن النهائي والفرق المتأهلة والأخرى الهابطة للدوري الأوروبي

مثير بكل ما للكلمة من معنى كان دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، إذ انتظرت فرق حتى اللحظات الأخيرة لتعرف ترتيبها في المجموعة وضمان مقعدها في الدوري الأوروبي.

فيوفنتوس مثلا انتظر حتى الدقيقة 92 من مواجهة بنفيكا وماكابي حيفا ليتأهل إلى الدوري الأوروبي، بفضل إلغاء قاعدة الهدف خارج القواعد وإصرار الفريق البرتغالي على تصدر المجموعة الثامنة.

وتفوق بنفيكا بفارق هدف واحد على باريس سان جيرمان الذي حلّ ثانيا في المجموعة رغم فوزه على "اليوفي" 2-1.

وإضافة إلى سان جيرمان وبنفيكا، ضم نادي المتأهلين إلى ثمن نهائي المسابقة القارية الأم فرقا تصدرت مجموعاتها وأخرى حلت ثانية، وهذا يعني أن عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع مواجهات كروية نارية.

متصدرو المجموعات

نابولي.

بورتو.

بايرن ميونخ.

توتنهام.

تشلسي.

ريال مدريد.

مانشستر سيتي.

أصحاب المركز الثاني في المجموعات

ليفربول.

كلوب بروج.

إنتر ميلان.

إنتراخت فرانكفورت.

ميلان.

لايبزيغ.

دورتموند.

باريس سان جيرمان.

واللافت أن "الملكي" هو الفريق الوحيد الذي يمثل الليغا الإسبانية في أدوار خروج المغلوب، فيما تأهلت 4 فرق إنجليزية ومثلها من ألمانيا، و3 من إيطاليا، وفريقان من البرتغال، وفريق فرنسي، والحصان الأسود في البطولة كلوب بروج البلجيكي.

أما المفارقة الصادمة فكانت هبوط فرق سبق لها الفوز بالبطولة -مثل برشلونة وأياكس ويوفنتوس- إلى الدوري الأوروبي، ولحق بهما إلى البطولة القارية الثانية من حيث الأهمية كل من:

إشبيلية.

باير ليفركوزن.

سبورتينغ.

سالزبورغ.

شاختار دونيتسك.

أما الفرق التي خرجت هذا الموسم من السباق الأوروبي بخفي حنين، وكان من بينها أسماء صادمة، فهي:

أتلتيكو مدريد.

مرسيليا.

سلتيك.

رينجرز.

كوبنهاغن.

فيكتوريتا بلزن.

ماكابي حيفا.

ومن الواضح أن القرعة التي تجرى في مركز الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بمدينة نيون السويسرية الاثنين المقبل، في 7 من الشهر الجاري عند الساعة 11 صباحا بتوقيت غرينتش (2:00 بتوقيت مكة المكرمة)، ستسفر عن مواجهات نارية بين متصدري المجموعات وأصحاب المركز الثاني.

وتحكم قرعة ثمن النهائي محددات معتادة، وهي ألا يتواجه فريقان ينتميان للدولة نفسها في ثمن النهائي، أو فريقان كانا في المجموعة ذاتها.

ومن المتوقع أن يكون ذهاب دورالـ16 في أيام 14 و15 و21 و22 فبراير/شباط المقبل، أما مواجهات الإياب فتلعب في 7 و8 و14 و15 مارس/آذار المقبل.

على أن تُجرى المباراة النهائية في ملعب "أتاتورك" الأولمبي بمدينة إسطنبول التركية في 10 يونيو/حزيران 2023.