قائمة اللاعبين الغائبين عن كأس العالم قطر 2022 بسبب الإصابة

تتوالى الإصابات على نجوم المنتخبات المشاركة في كأس العالم لكرة لقدم المقرر انطلاقها في قطر هذا الشهر، وآخرها تأكيد نادي لايبزيغ الألماني اليوم الخميس غياب مهاجمه الدولي تيمو فيرنر عن المونديال بسبب إصابة بكاحله الأيسر.

وتعرض فيرنر إلى الإصابة أمس الأربعاء في الدقيقة 13 من مباراة فريقه أمام مضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني (4-صفر) في وارسو، في الجولة السادسة الأخيرة من دوري المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا التي حجز من خلالها بطاقته إلى ثمن النهائي.

ويعد انسحاب فيرنر خبرا سيئا لمدرب المنتخب الألماني هانزي فليك الذي يستعد للإعلان عن التشكيلة النهائية من 26 لاعبا للعرس العالمي المقرر في الفترة بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي و18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وفي ما يلي قائمة باللاعبين الغائبين عن كأس العالم لكرة القدم في قطر بسبب الإصابة"

1. فواز القرني (السعودية)

أصيب فواز القرني حارس منتخب السعودية خلال معسكر منتخب السعودية في أبو ظبي، وأعلن ناديه الشباب في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي خضوعه لجراحة ناجحة، وذكرت تقارير أنه سيغيب عدة أشهر.

2. بول بوغبا (فرنسا)

أصيب بوغبا في ركبته خلال فترة ما قبل بداية الموسم، وخضع لجراحة في سبتمبر/أيلول الماضي لعلاج إصابة في غضروف مفصلي.

وأستأنف اللاعب (29 عاما) التدريبات، لكن في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي قالت وكيلة أعماله إن لاعب خط الوسط لن يعود إلى اللعب مع يوفنتوس ولا فرنسا بطلة العالم قبل كأس العالم بقطر.

3. نغولو كانتي (فرنسا)

تلقت آمال لاعب وسط تشلسي ضربة قوية خلال فترة التعافي من إصابة في العضلة الخلفية للفخذ التي أجبرته على الاكتفاء بالمشاركة في مباراتين فقط هذا الموسم. وسيغيب 4 أشهر بعد خضوعه لجراحة.

4. تيمو فيرنر (ألمانيا)

أصيب تيمو فيرنر (26 عاما) مهاجم منتخب ألمانيا في الكاحل ليخرج في الشوط الأول خلال انتصار لايبزيغ 4-صفر على شاختار دونيتسك في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء، وسيغيب حتى نهاية 2022.

A very tough one to take for me! I will be out for the next weeks, will miss the World Cup and will have to support @RBLeipzig and @DFB_Team from the couch unfortunately😤😤 thanks for all your messages! pic.twitter.com/umfQKBVi3p — Timo Werner (@TimoWerner) November 3, 2022

5. ريس جيمس (إنجلترا)

تعرض اللاعب (22 عاما) لإصابة في الركبة خلال مواجهة تشلسي وميلان في دوري أبطال أوروبا، ويبدو أن من المؤكد غيابه عن النهائيات لابتعاده عن الملاعب 8 أسابيع.

6. ديوغو جوتا (البرتغال)

سيغيب مهاجم ليفربول بسبب إصابة في ربلة الساق تعرض لها خلال الفوز على مانشستر سيتي، لكن مدربه يورغن كلوب قال إنه ربما لن يحتاج إلى جراحة.

7. بيدرو نيتو (البرتغال)

سيخضع جناح ولفرهامبتون واندرارز (22 عاما) لجراحة في الكاحل بسبب إصابته أمام وست هام يونايتد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

8. أبو بكر كمارا (فرنسا)

عانى لاعب وسط أستون فيلا من إصابة في الركبة في سبتمبر/أيلول الماضي وسيغيب إلى ما بعد كأس العالم.

9. أرتور ميلو (البرازيل)

تعرض لاعب الوسط المعار إلى ليفربول لإصابة عضلية خلال الاستعداد لمواجهة رينجرز في دوري أبطال أوروبا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

10. سكوت كينيدي (كندا)

تعرض المدافع البالغ (25 عاما) لإصابة في الكتف في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي أثناء مشاركته مع فريق يانريجنزبورغ في دوري الدرجة الثانية الألماني.

11. خيسوس "تيكاتيتو" كورونا (المكسيك)

أصيب جناح إشبيلية بكسر في كاحله الأيسر أثناء تدريبه مع ناديه المنافس في الدوري الإسباني في أغسطس/ ب الماضي وخضع لجراحة.

واختير اللاعب (29 عاما) ضمن التشكيلة الأولية لمدرب المكسيك جيراردو مارتينو المكونة من 31 لاعبا، لكن مدرب إشبيلية خورخي سامباولي قال إنه قد يعود إلى التدريبات فقط بحلول ديسمبر/كانون الأول المقبل.

France will have to defend their trophy without Kante and Pogba in the midfield 😧 pic.twitter.com/FhnkjGKrtW — ESPN FC (@ESPNFC) October 31, 2022

لاعبون من المحتمل تعافيهم

وفي ما يلي قائمة بمجموعة لاعبين من المحتمل تعافيهم قبل انطلاق البطولة:

1. بن تشيلويل (إنجلترا)

تم استبدال بن تشيلويل الظهير الأيسر لتشلسي بعد تعرضه لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية خلال الوقت المحتسب بدل الضائع في فوز تشلسي في دوري أبطال أوروبا على دينامو زغرب. وقال مدرب تشلسي غراهام بوتر "لا يبدو الأمر إيجابيا، لكنها إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، وسيتعين علينا فحصه ومعرفة طبيعة الإصابة".

2. سون هيونغ-مين (كوريا الجنوبية)

أصيب سون مهاجم توتنهام هوتسبير بكسر في الوجه بعد التحام في الهواء مع تشانسل مبيمبا خلال مباراة بدوري أبطال أوروبا مع أولمبيك مرسيليا. وقال توتنهام إن المهاجم سيخضع لجراحة لتثبيت الكسر.

3. روميلو لوكاكو (بلجيكا)

أصيب روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان في عضلات الفخذ الخلفية مرة أخرى بعد عودته عقب شهرين من الغياب.

وخاض اللاعب (29 عاما) -هداف بلجيكا- 29 دقيقة فقط في مباراتين قبل الانتكاسة التي تعرض لها بسبب الإصابة.

4. باولو ديبالا (الأرجنتين)

قال مدرب روما جوزيه مورينيو إن اللاعب الأرجنتيني تعرض لإصابة "صعبة جدا" في الفخذ عندما كان في طريقه لتسديد ركلة جزاء أمام ليتشي.

5. كايل ووكر (إنجلترا)

خضع مدافع مانشستر سيتي لجراحة ناجحة في الفخذ في بداية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقال اللاعب (32 عاما) إنه واثق من العودة في الوقت المناسب قبل السفر إلى قطر.

6. كالفن فيلبس (إنجلترا)

غاب لاعب وسط مانشستر سيتي بسبب مشكلة في الكتف، لكنه ربما يعود قبل كأس العالم.

7. رونالد أراوخو (أوروغواي)

فضل مدافع برشلونة الخضوع لجراحة في الفخذ في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، وقال إنه اتخذ هذا القرار لاستعادة لياقته في "أسرع وقت ممكن".

8. أنخيل دي ماريا (الأرجنتين)

سيغيب جناح يوفنتوس حتى بداية نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بسبب إصابة في العضلة الخلفية للفخذ، وقال النادي إنه بحاجة لـ3 أسابيع للتعافي.