قائمة اللاعبين الغائبين عن كأس العالم قطر 2022 بسبب الإصابة

تتوالى الإصابات على نجوم المنتخبات المشاركة في كأس العالم لكرة لقدم المقرر انطلاقها في قطر هذا الشهر، وآخرها تأكيد نادي لايبزيغ الألماني اليوم الخميس غياب مهاجمه الدولي تيمو فيرنر عن المونديال بسبب إصابة بكاحله الأيسر.

وتعرض فيرنر إلى الإصابة أمس الأربعاء في الدقيقة 13 من مباراة فريقه أمام مضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني (4-صفر) في وارسو، في الجولة السادسة الأخيرة من دوري المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا التي حجز من خلالها بطاقته إلى ثمن النهائي.

ويعد انسحاب فيرنر خبرا سيئا لمدرب المنتخب الألماني هانزي فليك الذي يستعد للإعلان عن التشكيلة النهائية من 26 لاعبا للعرس العالمي المقرر في الفترة بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي و18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وفي ما يلي قائمة باللاعبين الغائبين عن كأس العالم لكرة القدم في قطر بسبب الإصابة"

أصيب فواز القرني حارس منتخب السعودية خلال معسكر منتخب السعودية في أبو ظبي، وأعلن ناديه الشباب في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي خضوعه لجراحة ناجحة، وذكرت تقارير أنه سيغيب عدة أشهر.

أصيب بوغبا في ركبته خلال فترة ما قبل بداية الموسم، وخضع لجراحة في سبتمبر/أيلول الماضي لعلاج إصابة في غضروف مفصلي.

وأستأنف اللاعب (29 عاما) التدريبات، لكن في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي قالت وكيلة أعماله إن لاعب خط الوسط لن يعود إلى اللعب مع يوفنتوس ولا فرنسا بطلة العالم قبل كأس العالم بقطر.

تلقت آمال لاعب وسط تشلسي ضربة قوية خلال فترة التعافي من إصابة في العضلة الخلفية للفخذ التي أجبرته على الاكتفاء بالمشاركة في مباراتين فقط هذا الموسم. وسيغيب 4 أشهر بعد خضوعه لجراحة.

أصيب تيمو فيرنر (26 عاما) مهاجم منتخب ألمانيا في الكاحل ليخرج في الشوط الأول خلال انتصار لايبزيغ 4-صفر على شاختار دونيتسك في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء، وسيغيب حتى نهاية 2022.

A very tough one to take for me! I will be out for the next weeks, will miss the World Cup and will have to support @RBLeipzig and @DFB_Team from the couch unfortunately😤😤 thanks for all your messages! pic.twitter.com/umfQKBVi3p

— Timo Werner (@TimoWerner) November 3, 2022