جيرارد بيكيه يعلن اعتزاله ويقول "سأعود".. هل يعود رئيسا لبرشلونة؟

أعلن مدافع برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه بشكل مفاجئ الخميس اعتزاله كرة القدم عن 35 عامًا، مؤكدًا أنه سيخوض آخر مباراة السبت المقبل.

وقال اللاعب المتوج سابقا بكأس العالم وبطولة أوروبا عبر فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به "مباراة السبت (ضد ألميريا في الدوري) ستكون الأخيرة لي في كامب نو".

وتابع في فيلم قصير تظهر فيه مشاهد وهو طفل يرتدي زي برشلونة "كرة القدم أعطتني كل شيء، برشلونة أعطاني كل شيء، وأنتم يا كتالونيين أعطيتموني كل شيء. الآن وقد تحققت أحلام ذاك الولد، أريد أن أقول لكم إنه حان الوقت لوضع حد لهذه الرحلة".

وتابع "لطالما قلت إنه لن يكون هناك فريقا بعد برشلونة…عاجلا أم آجلا سأعود".

وأعاد نادي برشلونة نشر الفيديو عبر حساباته على مواقع التواصل مظهرا تعاطفه مع قرار قائد الفريق.

Culers, us he de dir una cosa. pic.twitter.com/k3V919pm1T — Gerard Piqué (@3gerardpique) November 3, 2022

هل يعود رئيسا لبرشلونة؟

وقد تكون كلمة "سأعود" التي قالها في الفيديو إشارة لعودته في منصب قيادي بالنادي، إذ إنه لم يخف نيته في خوض انتخابات رئاسة برشلونة الذي يعاني مشاكل إدارية وأزمات مالية ضخمة، خاصة أن بيكيه لديه خبرة إدارية كبيرة من الأعمال التجارية والشركات التي يديرها.

وصل بيكيه الى برشلونة في سن العاشرة قبل أن يغادر كتالونيا في عام 2004 للالتحاق بأكاديمية مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي حقق معه لقب الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا عام 2008 قبل أن يعود في العام ذاته إلى نادي الطفولة.

حقق مع برشلونة 8 ألقاب في الدوري الاسباني، ودوري أبطال أوروبا 3 مرات (2009، 2011 و2015)، وكأس ملك إسبانيا 7 مرات إضافة إلى ألقاب أخرى.

لعب بيكيه مع المنتخب الإسباني بين 2009 و2018 وحقق معه كأس العالم 2010 وكأس أمم أوروبا 2012 قبل أن يعتزل دوليًا بعد مونديال روسيا الأخير.

وسيعتزل كرة القدم قبل أن يتوقف الدوري الإسباني لعدة أسابيع بسبب كأس العالم 2022 في قطر الذي ينطلق هذا الشهر.

ويعاني بيكيه من تراجع مستواه الفني والبدني بشكل ملحوظ في الموسمين الأخيرين، ويتزامن تراجعه مع كبوة الفريق الكتالوني الذي فشل في التأهل للأدوار الإقصائية بدوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي.

خارج أرض الملعب، ارتبط بالمغنية الكولومبية اللبنانية الأصل شاكيرا ولديهما ولدان وقد أعلنا في يونيو/حزيران الماضي انفصالهما.