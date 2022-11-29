هل مبابي مغرور وبنزيمة عائد للمونديال؟.. مدرب منتخب فرنسا يجيب

تحدّث مدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشامب في مؤتمر صحفي -اليوم الثلاثاء- عن عدد من القضايا المتعلقة بـ"الديوك"، ورد عن أسئلة بشأن عودة محتملة للمهاجم كريم بنزيمة، واتهام كيليان مبابي بالغرور، والتأثير في اختيار قائمة اللاعبين المشاركين في المواجهة أمام تونس -غدًا الأربعاء- في كأس العالم 2022 في قطر.

وبعد حسم التأهل لثمن النهائي، قرر ديشامب إجراء العديد من التغييرات على تشكيل فريقه أمام نسور قرطاج -غدًا- في ختام منافسات المجموعة الرابعة، وقال "لياقة مبابي البدنية جيدة، لذلك لسنا في حاجة للتعامل مع هذا الأمر، ويتردد أن علينا التحكم في غروره؟ ما الذي تعرفونه عن ذلك؟ أنا أعرف لكنك لا تعرف ، كيليان ليس لديه الكثير من الغرور، هذا ليس صحيحًا".

وأضاف "هو لاعب مهم، لكنه لاعب بالفريق، بالطبع هو نجم لكنه لم يعد في الـ18 من عمره، لقد أصبح أكثر خبرة. يرغب في اللعب غدًا، لكن ليس من الممكن أن يشارك جميع اللاعبين منذ البداية هذا طبيعي. من الممكن تخيل الكثير من الأمور، لكن لدي الكثير من العناصر آخذها في الحسبان، ومعلوماتي مباشرة".

من جانب آخر، قال ديشامب إن مكان وجود كريم بنزيمة -الذي غادر معسكر المنتخب الفرنسي قبل بداية المونديال بسبب الإصابة- "لا يشغل باله" كثيرًا، بعد بث مقطع مرئي يُظهر وصول مهاجم ريال مدريد إلى جزيرة ريونيون لقضاء إجازة.

ووجود بنزيمة في جزيرة ريوينون يضعف من إمكانية عودته إلى تدريبات ريال مدريد -بعد غد الخميس- كما أعلنت بعض وسائل الإعلام الإسبانية أمس، وربما عودته لاحقًا للالتحاق بصفوف منتخب فرنسا خلال المونديال.

ولدى سؤال ديشامب عن بنزيمة الذي لا يزال مسجلًا في اللائحة الرسمية للمنتخب، قال "تبحثون عن أمور ما هنا… هذه أمور لا تشغل بالي، لا أدري من قال ماذا وأين ولماذا؟ تناقشت مع كريم بعد رحيله، تعرفون جميعًا وضعه والمدة الزمنية التي يستغرقها تعافيه من الإصابة. أنا أهتم باللاعبين الـ24 الموجودين هنا فقط".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر مقرّب من المهاجم الذي اختير أفضل لاعب في العالم هذا العام، بأنه سيمضي إجازة مدتها أسبوع في الجزيرة الواقعة على المحيط الهندي

يُذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد أكّد في استفسار لوكالة الصحافة الفرنسية عما إذا كان بنزيمة سيحصل على الميدالية الذهبية في حال احتفاظ منتخب بلاده باللقب، بأنه "يحق له ذلك، لكن القرار النهائي يعود للمنتخب الفرنسي".