بعد استقالة مفاجئة لمجلس الإدارة.. مالك يوفنتوس يرشح رئيسا جديدا للنادي

قدّم مالك نادي يوفنتوس الإيطالي مرشحه لمنصب الرئيس الجديد لمجلس الإدارة، بعد استقالة مفاجئة لجميع أعضاء المجلس أمس الاثنين.

وجاء في بيان لشركة "إيكزور" (Exor) المملوكة لعائلة "أنييلي" والمساهمة الرئيسة في النادي قولها "تعلن إيكزور أنها ستعيّن جانلوكا فيريرو لمنصب رئيس يوفنتوس".

وكان مجلس الإدارة تقدم باستقالة جماعية شملت رئيس النادي أندريا أنييلي ونائبه النجم التشيكي السابق بافل نيدفيد "بعد أن نظر في مركزية وأهمية القضايا القانونية والمحاسبية المعلقة"، وذلك في إشارة إلى تحقيق مفتوح حاليا بحق النادي.

ومنذ العام الماضي، بدأت النيابة العامة في مدينة تورينو تحقيقا في مزاعم المحاسبة الزائفة والمخالفات في انتقال اللاعبين وإعارتهم.

وسيتولى فيريرو -وهو مستشار ومدقق حسابات وعضو مجلس إدارة في عدد من الشركات- المسؤولية في وقت صعب لعملاق تورينو.

وقالت إيكزور التي تملك 63.8% من رأس مال يوفنتوس، إن فيريرو يتمتع "بخبرة كبيرة وكفاءات فنية مطلوبة"، وأضافت أنه مع "شغفه الحقيقي بنادي البيانكونيري"، كان "الشخص الأكثر تأهيلا لاستلام هذا الدور".

ويحقق المدّعون في إمكانية قيام يوفنتوس، المدرج في البورصة الإيطالية، بتقديم معلومات محاسبية خاطئة إلى المستثمرين وفواتير لمعاملات غير موجودة.

وأشار يوفنتوس في بيان أمس الاثنين إلى أن المجلس رأى "من المصلحة الاجتماعية التوصية بأن يُجهّز يوفنتوس نفسه بمجلس إدارة جديد لمعالجة هذه القضايا".

وتراجعت الأسهم في النادي بنحو 5% في بورصة ميلانو صباح اليوم، وبلغت قيمتها 0.265 يورو. وسجل النادي خسارة قياسية بلغت 254.3 مليون يورو لموسم 2021-2022.