بحثا عن "سحر" الظاهرة.. شاهد- رودريغو ينهي مقابلته مع رونالدو بشكل طريف

اختار "رودريغو" اللاعبُ البرازيلي الشاب ومهاجم ريال مدريد؛ لقطةً طريفة لإنهاء مقابلته مع الظاهرة رونالدو عقب المباراة التي انتهت أمس الاثنين بفوز البرازيل على سويسرا 1-0 في كأس العالم 2022.

وشارك رودريغو بديلا في الشوط الثاني من المباراة التي انتهت بفوز حسم تأهل البرازيل إلى الدور الثاني، وظهر في مقابلة مصورة مع رونالدو عقب ختام المباراة.

وفي نهاية المقابلة صافح رودريغو ملهمه الأول رونالدو بشكل طبيعي قبل أن ينحني ليلمس قدمي الظاهرة ويعود ليلمس قدميه، في لقطة طريفة بدا كأنه يسعى من خلالها للحصول على شيء من السحر الكروي للنجم السابق المتوج بكأس العالم مع منتخب البرازيل في 1994 و2002.

ويتواجد رونالدو في قطر لحضور كأس العالم، وقد حُرم من حضور المباراة الأولى التي انتهت بفوز البرازيل على صربيا 2-0 بسبب معاناته من فيروس كورونا، قبل أن يتعافى ويسجل حضوره في مباراة أمس على مدرجات ملعب 974.

Following an interview, Rodrygo touched Ronaldo's legs onto his for some special powers 😂🇧🇷 pic.twitter.com/33HcYP59KH

— ESPN FC (@ESPNFC) November 28, 2022