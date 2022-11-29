الفيفا يفرض غرامة مالية على منتخب ألمانيا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تغريم المنتخب الألماني لعدم حضور أي لاعب المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة أمام إسبانيا في كأس العالم 2022 في قطر.

وفرض الفيفا في القرار الذي أعلنه اليوم الثلاثاء، غرامة قدرها 10 آلاف فرنك سويسري (10500 دولار أميركي)، ووجه تحذيرا للمنتخب الألماني لعدم تكرار مثل هذا الموقف.

وحضر فقط المدرب هانسي فليك المؤتمر الصحفي الإلزامي عشية التعادل مع إسبانيا 1-1، علما بأن اللوائح تنص على ضرورة حضور لاعب واحد، على الأقل، رفقة المدرب.

وارتأى فليك أن يحضر المؤتمر الصحفي وحيدا كي لا يتكبد أحد اللاعبين مشقة التنقل لمسافة طويلة من أجل الوصول للمركز الإعلامي من مقر الـ "مانشافت".

وقال فليك في المؤتمر الصحافي "لن يكون هناك أي لاعب هنا معنا. لقد استغرقت رحلتنا 3 ساعات وتنتظرنا مباراة هامة جدا، فقلت لهم سآتي وحيدا".

واختار أبطال العالم 4 مرات منطقة الرويس لتكون مقرا، ويتمرنون بالشمال التي تبعد أكثر من ساعة بالسيارة عن المركز الإعلامي الخاص بالمونديال حيث تقام جميع المؤتمرات الصحفية الخاصة عشية المباريات.

وكان الاتحاد الألماني لكرة القدم طالب الاتحاد الدولي بأن يُسمح له بإقامة المؤتمرات الصحفية في معسكر إقامته، من أجل تجنب مشقة السفر لأكثر من ساعتين ذهابا وإيابا للمدرب وأحد لاعبيه.

ويقام المؤتمر الصحفي الإلزامي التالي لمنتخب ألمانيا غدا الأربعاء، عشية المباراة المصيرية أمام كوستاريكا في ختام فعاليات دور المجموعات.