احتفل بهدف لم يسجله وانتظره الصحفيون ولم يأت.. رونالدو مغرور أو رجل أعمال؟

حتى ساعات الفجر الأولى ينتظر الصحفيون في المنطقة المختلطة لملعب لوسيل المونديالي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

الصحفيون يسألون ويتهامسون ويبحثون عن أي معلومة أو جواب لأسئلة كثيرة طرحوها: هل سيأتي رونالدو؟ هل سيجيب عن أسئلتنا؟ هل يتكلم بالبرتغالية فقط أو بالإنجليزية أيضًا؟

فجأة ساد هرج ومرج في المنطقة المختلطة، ونزلت أخبار كالصاعقة على الموجودين فيها، "رونالدو لن يأتي إلى المنطقة المختلطة لمقابلة الصحفيين"، وذهب إلى الحافلة مباشرة من باب خلفي.

كان الخبر محبِطًا لكل الصحفيين حتى للصحفي في صحيفة برتغالية محلية جواوو مورينتس، الذي قال للجزيرة نت، "المفترض أن يأتي لأننا في كأس العالم، والمنتخب فاز في المباراة وتأهل إلى الدور الثاني، وهو قائد المنتخب".

وأضاف "مقارنة يسيرة بين نجمين وقائدين: يظهر أن ميسي يصرّ على الخروج من المنطقة المختلطة ويتوقّف أكثر من مرة للحديث مع الصحفيين، صحيح أنه لا يتكلم سوى لغة بلاده، ولكنه واجه الصحفيين بعد الخسارة أمام السعودية والفوز على المكسيك".

ولكن يبدو أن رونالدو لا يهتم بمشاعر الصحفيين، أو حتى الجماهير التي تنتظر كلامه ورأيه، فهو يفضّل التركيز في حقوق الصور التي تدرّ عليه عشرات الملايين، ولا يريد أن يلتقط له أي شخص صورة، أو يأخذ تصريحًا منه، فكل شيء عنده بمقابل.

بداية (العرض) -أو ما يُطلق عليه "الشو"- تكون في عمليات الإحماء قبل بداية المباراة، فمنذ لحظة دخوله إلى الملعب وهو يركض يمينًا ويسارًا لتحية الجماهير، وعينه دائمًا على الكاميرا التي تسجّل كل حركة أو إيماءة منه.

وذروة العرض كانت في صورة تناقلتها وسائل الإعلام والوكالات للعالمية، وهو يغسل وجهه ويشرب أمام عشرات الصحفيين.

وحتى عندما انطلقت المباراة يصرّ دائمًا أن يكون محور التغطية بحركاته وردود أفعاله التي -من خلال ملاحظاتنا- متعمّدة في أغلب الأحيان.

وحتى وصل به الأمر إلى الاحتفال بهدف لم يسجّله، وأظهرت الإعادات أنه لم يلمس الكرة برأسه، والفيفا منح الهدف لزميله برونو فيرنانديز (رجل المباراة). وحتى لم يؤدّ احتفاله الشهير "سوو" رغم أن الملعب كان ممتلئًا عن بكرة أبيه لأنه -على ما يبدو- يعلم في قرارة نفسه أنه لم يلمس الكرة.

وحتى شركة "أديداس" -عملاق صناعة الألبسة الرياضية والتي صنعت كرة "الرحلة" الخاصة بمونديال قطر- أكّدت أن رونالدو لم يلمس الكرة؛ لأنها تتضمّن حسّاسًا مرتبطًا بتقنية متطورة تكشف عن آخر لاعب لمس الكرة قبل أن تهزّ الشباك.

ولم ينته الأمر هنا، بل إنه ذهب بعد المباراة إلى مسؤولي الفيفا ليؤكّد أنه لمس الكرة، ويجب أن يسجّل الهدف باسمه، بينما يصرّ زملاؤه على أن هُوية مسجّل الهدف ليست مهمة، والأهم هو الفريق والمنتخب.

وكان برونو فيرنانديز قاد منتخب البرتغال لبلوغ الدور الثاني من كأس العالم، بتسجيله هدفي الفوز على الأوروغواي في المباراة التي أقيمت على ملعب لوسيل، في ختام الجولة الثانية من المجموعة الثامنة.