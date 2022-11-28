مدرب منتخب قطر: لو عاد بي الزمن لم أكن لأغير شيئا

قال مدرب منتخب قطر فيلكس سانشيز إنه لم يكن ليغير أي شيء لو عاد به الزمن قبل انطلاق كأس العالم لكرة القدم، رغم أن "العنابي" كان أول من يودّع المسابقة بعد هزيمتين في أول جولتين.

وخيّب أداء المنتخب القطري توقعات جماهيره بعد أدائه الباهت في المباراة الافتتاحية التي انتهت بفوز الإكوادور 2-صفر، وأمام السنغال في مباراة الجولة الثانية التي انتهت بخسارة قطر 3-1، لتتبدد آماله في المنافسة على التأهل عن المجموعة، وتصبح مباراته الثالثة أمام هولندا غدا الثلاثاء من دون تأثير.

وبعد خروج قطر، تتنافس هولندا والإكوادور والسنغال على بطاقتي التأهل إلى ثمن النهائي. وتتقاسم هولندا والإكوادور صدارة المجموعة الأولى بأربع نقاط، وتتقدمان بنقطة واحدة على السنغال.

وقال سانشيز في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين "لو عدنا إلى الماضي؟ من السهل الحديث عن الأمور بعد انتهائها. أعتقد أننا قمنا بالاستعداد بأفضل طريقة ممكنة، لكن يجب وضع كل شيء في محله، نعمل مع هذه المجموعة من اللاعبين منذ مدة طويلة، في بعض الأحيان لا تسير الأمور كما تريد".

ورفض المدرب الإسباني، الذي ينتهي عقده مع الاتحاد القطري بعد كأس العالم، الإجابة عما يحمله المستقبل، مشيرا إلى أنه ما زالت تتبقى له مباراة واحدة مع الفريق.

وأشار سانشيز، الذي قاد قطر لحصد لقب كأس آسيا 2019، إلى أن كل بطولة تمثل نهاية دورة للمنتخب، وأن البطولة التالية تكون البداية.

وأضاف "الدورة الماضية انتهت بالفوز بكأس آسيا، ثم بدأت الدورة الجديدة في كأس كوبا أميركا والكأس الذهبية وتنتهي بكأس العالم. نحن نغلق صفحة ونبدأ صفحة جديدة، وقطر ملتزمة تجاه كرة القدم على كل الدرجات، وستواصل الاستعداد لبطولة جديدة واللعب على أعلى مستوى".

ويعتقد سانشيز أن النهائيات أظهرت أن منتخب قطر بحاجة للعمل لتدارك تأخره عن المنتخبات الأخرى، وقال "لعبنا ضد بطلة أفريقيا (السنغال) والإكوادور فريق قوي، ولدينا مباراة صعبة أمام هولندا في الغد. لو واصلنا العمل على أساس يومي فأعتقد أنه بإمكاننا تقليص الفجوة مع الفرق الأخرى".

وكال المدرب البالغ عمره 46 عاما المديح للاعبيه على إنجازاتهم، قائلا إنهم حققوا الكثير على مدى الأعوام الماضية بالفوز بلقب كأس آسيا والخروج بنتائج جيدة في بطولتي الكأس الذهبية وكأس العرب.

وبلغت قطر قبل النهائي في الكأس الذهبية وكأس العرب، وستستضيف كأس آسيا، لكن الاتحاد القاري لم يعلن بعد موعد البطولة سواء كان في 2023 أو التأجيل حتى مطلع 2024.