حارس الكاميرون أونانا ينسحب من كأس العالم بسبب خلافات مع مدربه

ذكرت تقارير إعلامية أن حارس منتخب الكاميرون أندريه أونانا انسحب من معسكر المنتخب المشارك في كأس العالم 2022 بعد خلاف مع المدرب ريغوبرت سونغ قبل مباراة صربيا في الجولة الثانية للمجموعة السابعة.

واستعان سونغ بالحارس ديفيس إيباسي حارس أبها السعودي ليشارك في مباراة اليوم الاثنين ضد صربيا بدلا من أندريه أونانا حارس إنتر ميلان الإيطالي، بعد مغادرة الأخير معسكر منتخب "الأسود غير المروضة".

ووفقا لمصادر إعلامية، انفجر الخلاف بين المدرب والحارس عقب المباراة الأولى للكاميرون في كأس العالم والتي انتهت بخسارة أمام سويسرا بهدف وحيد.

ولم يكن سونغ راضيا على أداء أونانا، وانتقده على أسلوب لعبه الذي يحمل الكثير من المخاطرة وفقا لتقديره، وقرر عدم الاعتماد على حارس إنتر ميلان وإبقاءه في دكة الاحتياط في مباراة صربيا.

ولم يتقبل أونانا (26 عاما) انتقادات مدربه، وفضل الانسحاب من معسكر المنتخب والمغادرة تجنبا لتوسيع الخلاف والتأثير على تحضيرات زملائه.

وذكر موقع "آر إم سي" (RMC) الفرنسي أن صامويل إيتو الهداف السابق والرئيس الحالي للاتحاد الكاميروني لكرة القدم، حاول استغلال العلاقة المميزة التي تربطه بأونانا من أجل التوسط لحل الخلاف مع المدرب، لكنه لم ينجح في ذلك.

وعقب التعادل أمام صربيا 3-3، قال المدرب سونغ إنه كان عليه أن يضع مصلحة الفريق في المرتبة الأولى، في المباراة التي أهدت الكاميرون نقطة قبل مباراة حاسمة أمام البرازيل في الجولة الختامية.

وقال سونغ -في مؤتمر صحفي- إن أونانا "لاعب مهم للغاية، لكننا في منافسة ودوري أن أضع مصلحة الفريق قبل أي فرد. هو أحد أفضل الحراس في أوروبا، والأمر لا يتعلق بأدائه، ولكن عليك الحفاظ على الفريق".

وأضاف "ربما كنا بحاجة لإشارة قوية، هي مخاطرة كبيرة وقمت بها، لكنني أعدّ نفسي أبًا لهذه المجموعة، وعندما أضطر للمخاطرة واتخاذ القرارات، أفعل ذلك دون تردد".

ولم يقرّر سونغ ما إذا كان أونانا سيعود لبلاده أو سيحصل على فرصة ثانية، وقال "سنرى إذا كان سيستمر، وسنرى ما إذا كان سيلتزم بالقواعد مرة أخرى".