تعادل مثير أمام صربيا.. البديل أبو بكر يهدي الكاميرون نقطة الأمل في كأس العالم 2022
حافظ منتخب الكاميرون على آماله في التأهل إلى الدور الثاني في كأس العالم 2022 بعد تعادله المثير أمام صربيا 3-3 في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السابعة.
وعلى ملعب الجنوب في منطقة الوكرة، انتفضت صربيا وسجلت هدفين في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول بواسطة ستراينيا بافلوفيتش وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، لتتقدم 2-1 على الكاميرون.
وبادرت الكاميرون بالتسجيل عبر جان شارل كاستليتو في الدقيقة 29، وجاء هدف ميلينكوفيتش سافيتش بتسديدة قوية بقدمه اليسرى في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، وبعد دقيقتين من إدراك التعادل بضربة رأس من بافلوفيتش.
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 28, 2022
بافلوفيتش يسجل هدف التعادل لمنتخب صربيا
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 28, 2022
سيرجي ميلينكوفيتش يسجل هدف التقدم لمنتخب صربيا
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 28, 2022
وفي الشوط الثاني، عزز منتخب صربيا تقدمه بفضل هدف لألكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 53.
تيكي تاكا صربية ينهيها ميتروفيتش بنجاح
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 28, 2022
وبدا أن منتخب صربيا حسم المباراة، واقترب من تحقيق فوزه الأول في البطولة، بعد خسارته في الجولة الأولى أمام البرازيل 2-صفر، إلا أن البديل فينسيت أبو بكر أعاد الكاميرون إلى المباراة بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 63، ثم منح تمريرة الهدف الثالث لإيريك ماكسيم تشوبو موتينغ في الدقيقة 66.
فينست أبو بكر يسجل الهدف الثاني بعد الرجوع الى تقنية الـ"VAR"
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 28, 2022
أي جنون للكرة…تشوبو موتينغ يعادل النتيجة للكاميرون
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 28, 2022
وبهذه النتيجة حصد المنتخبان أول نقطة لهما في النسخة الحالية من كأس العالم، وتقاسما المركز الأخير، علما أن المواجهة الأخرى في المجموعة تجمع في وقت لاحق اليوم البرازيل وسويسرا.