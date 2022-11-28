تعادل مثير أمام صربيا.. البديل أبو بكر يهدي الكاميرون نقطة الأمل في كأس العالم 2022

حافظ منتخب الكاميرون على آماله في التأهل إلى الدور الثاني في كأس العالم 2022 بعد تعادله المثير أمام صربيا 3-3 في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السابعة.

وعلى ملعب الجنوب في منطقة الوكرة، انتفضت صربيا وسجلت هدفين في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول بواسطة ستراينيا بافلوفيتش وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، لتتقدم 2-1 على الكاميرون.

وبادرت الكاميرون بالتسجيل عبر جان شارل كاستليتو في الدقيقة 29، وجاء هدف ميلينكوفيتش سافيتش بتسديدة قوية بقدمه اليسرى في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، وبعد دقيقتين من إدراك التعادل بضربة رأس من بافلوفيتش.

وفي الشوط الثاني، عزز منتخب صربيا تقدمه بفضل هدف لألكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 53.

وبدا أن منتخب صربيا حسم المباراة، واقترب من تحقيق فوزه الأول في البطولة، بعد خسارته في الجولة الأولى أمام البرازيل 2-صفر، إلا أن البديل فينسيت أبو بكر أعاد الكاميرون إلى المباراة بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 63، ثم منح تمريرة الهدف الثالث لإيريك ماكسيم تشوبو موتينغ في الدقيقة 66.

وبهذه النتيجة حصد المنتخبان أول نقطة لهما في النسخة الحالية من كأس العالم، وتقاسما المركز الأخير، علما أن المواجهة الأخرى في المجموعة تجمع في وقت لاحق اليوم البرازيل وسويسرا.