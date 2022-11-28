بسبب "إهانة القميص".. ملاكم مكسيكي يوجه تحذيرا لميسي

وجّه الملاكم المكسيكي كانيلو ألفاريز تحذيرا إلى قائد منتخب الأرجنتين لكرة القدم ليونيل ميسي، واتهمه بعدم احترام العلم المكسيكي، وذلك عقب المباراة التي جمعت الأرجنتين والمكسيك في بطولة كأس العالم 2022.

وأبقى المنتخب الأرجنتيني على آماله في التتويج بلقب بطولة كأس العالم عقب فوزه على المكسيك 2-صفر، وسجل ميسي هدف التقدم.

وأثار ميسي غضب الملاكم المكسيكي بعدما أظهرت لقطات لقائد منتخب الأرجنتين وأمامه قميص المنتخب المكسيكي على الأرض في غرفة خلع الملابس خلال الاحتفال بعد المباراة.

#Messi Jamás pisa la camiseta (Jersey) de #Mexico ,Lío se saca el botin y en ese momento es que mueve la misma .

Respecto al por qué está en el suelo , Apenas ingresaron al mismo,dejaron todo en el suelo como se ve en el video#Canelo estas viendo cosas que realmente no son. https://t.co/ArnDj86JAB pic.twitter.com/vwkw44EN8e — Gonzalo sosa (@gonzalo_e_sosa) November 28, 2022

وأظهرت اللقطات ميسي وهو يرمي بحذائه قميصا لمنتخب المكسيك كان ملقى على الأرض، وهو التصرف الذي لم يعجب ألفاريز.

وقال الملاكم عبر حسابه في تويتر "هل رأيتم ميسي ينظف الأرض بقميص منتخبنا وعلمنا؟ أسأل الله ألا أجده. مثلما أحترم الأرجنتين، يجب أن تحترم المكسيك. لا أتحدث عن البلد (الأرجنتين)، أتحدث عن ميسي".

وكتب كانيلو ألفاريز، الذي كانت تغريداته مليئة بالشتائم، في منشور آخر "طالما أن قميص المنتخب المكسيكي على الأرض، فإنها إهانة بالفعل".

ويدخل المنتخب الأرجنتيني مباراته الأخيرة في المجموعة أمام المنتخب البولندي المتصدر وهو يعلم أن الفوز فقط سيؤهله لثمن النهائي، في حين أنه من الممكن أن يكون التعادل كافيا إذا تعادل المنتخب المكسيكي مع نظيره السعودي.

ويحتاج المنتخب المكسيكي لتحقيق الفوز لتكون لديه الفرصة للتأهل، بشرط الحصول على مساعدة من منتخب بولندا.