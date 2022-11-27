شاهد- احتفالات كبيرة لميسي ورفاقه بعد تجدد الآمال في كأس العالم

رقص النجم ليونيل ميسي وغنى مع زملائه حتى وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، بعدما قاد الأرجنتين للفوز 2-صفر على المكسيك ليعيد إحياء حلمه بالفوز بأول لقب لكأس العالم لكرة القدم.

وأظهرت لقطات للاحتفال في غرفة الملابس ميسي وهو يلوح بذراعيه في الهواء، في حين رقص حارس المرمى إميليانو مارتينيز على الطاولة وسط الغرفة، مما يعكس مدى أهمية هذه البطولة للأرجنتين

وقائدها في فرصته الخامسة والأخيرة لرفع الكأس.

وتملك الأرجنتين واحدا من أكثر المنتخبات موهبة في بطولة قطر، لكنه يتعرض لضغوط أكثر من غيره ويكافح لاستعادة أدائه المتميز الذي قاده لعدم الهزيمة في 36 مباراة متتالية قبل البطولة.

ولذلك كان من المفهوم شعور الفريق بالارتياح بعد الفوز على المكسيك 2-صفر وإنعاش آماله في التأهل لثمن النهائي بعد الهزيمة الصادمة أمام السعودية في المباراة الافتتاحية بالمجموعة الثالثة.

ورغم أنهم جاهدوا في الواقع في الشوط الأول أمام فريق مكسيكي متوسط المستوى، فقد احتفلوا كما لو أنهم فازوا بكأس العالم نفسه.

وقال ميسي (35 عاما) "إنه ثقل أزيح عن كاهلنا"، وتمثل هذه البطولة الآن فرصة لتتويج مسيرة حافلة مع الأندية والمنتخب.

وبعد تسجيله الهدف الأول ضد المكسيك، والثاني له من 3 أهداف للأرجنتين في البطولة، اندفع ميسي نحو الجماهير التي كانت تصرخ من شدة الفرحة، وغالبَ مساعد المدرب بابلو أيمار -الذي كان

معشوق ميسي في طفولته- دموعه بينما كان يجلس على المقاعد.

وكان المدرب ليونيل سكالوني سعيدا وهو يرى لاعبيه يستمتعون باللحظة في غرفة الملابس، لكنه يدرك أن حجم التوقعات يثقل لاعبيه، حتى ميسي بدا بطيئا وارتكب أخطاء أساسية قبل التسجيل ضد المكسيك.

وبمجرد أن تهدأ المشاعر، سيتعين على سكالوني أن يستعد لمباراة بولندا الأخيرة لفريقه في دور المجموعات، إذ إن الفوز فقط هو الذي يضمن لهم التأهل للأدوار الإقصائية ويقرّب الفريق خطوة من تحقيق حلم ميسي.