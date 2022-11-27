شاهد- أمير قطر يشارك المغاربة الاحتفال بفوز "أسود الأطلس" على بلجيكا

شارك أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني المشجعين المغاربة احتفالاتهم، بعد فوز "أسود الأطلس" على بلجيكا 2-صفر -اليوم الأحد- في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة في كأس العالم 2022 في قطر.

وحقّق المنتخب المغربي فوزًا ثمينًا على نظيره البلجيكي، وتصدّر ترتيب مجموعته مؤقتًا، وعزّز حظوظه في التأهل إلى الدور الثاني بعد مباراة مميزة سيطر على أطوارها رفاق المتألق حكيم زياش.

وبعد نهاية المباراة ظهر أمير دولة قطر، وهو يوجّه التحية لجماهير المنتخب المغربي، والتي صبغت مدرجات ملعب الثمامة باللون الأحمر.

وتبادل الأمير التحية مع المشجعين الذين أطلقوا العنان للأفراح بعد الفوز المميز اليوم، والذي يمدّد أفراح العرب في البطولة بعد الفوز التاريخي لمنتخب السعودية على الأرجنتين 2-1 في بداية مشواره في البطولة.