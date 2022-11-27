بسبب لفظ الجلالة.. إيران تطالب بإقصاء الولايات المتحدة من كأس العالم

احتج الاتحاد الإيراني لكرة القدم -اليوم الأحد- على إزالة نظيره الأميركي لفظ الجلالة "الله" من علم الجمهورية الإسلامية على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل المباراة المقبلة بين منتخبي البلدين، في ختام مرحلة المجموعات بكأس العالم 2022.

وفي لقاء مشحون سياسيًا، يواجه منتخب إيران نظيره الأميركي في مباراته الأخيرة في المجموعة الثانية بعد غد الثلاثاء، وسيؤدي فوزه إلى ترشحه لثمن نهائي البطولة التي تستضيفها قطر.

وقالت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية "في تصرف غير مهني، أزالت صفحة إنستغرام الخاصة بالاتحاد الأميركي لكرة القدم رمز الله من العلم الإيراني. أرسل الاتحاد الإيراني لكرة القدم رسالة إلكترونية إلى الفيفا (الاتحاد الدولي لكرة القدم)، ليطالبه بإصدار تحذير جاد إلى الاتحاد الأميركي".

ويتألّف علم إيران من 3 شرائط أفقية بالأحمر والأبيض والأخضر، مع لفظ الجلالة "الله" بخط منمّق في الوسط، وأُزيلت الكلمة من العلم في منشورين على صفحتي الاتحاد الأميركي في إنستغرام وتويتر.

وقال مسؤول إعلامي من الاتحاد الأميركي "لقد كانت صورة لمرة واحدة لإظهار التضامن مع النساء في إيران"، مضيفًا أنه لم يتم تغيير العلم على الموقع الإلكتروني للاتحاد.

وصرّح متحدث باسم اتحاد كرة القدم الأميركي للصحافيين -في وقت لاحق- بأن المنشور أُزيل واستُبدل بآخر يعرض العلم الصحيح، لكنه أضاف "ما زلنا ندعم نساء إيران"، في إشارة إلى الاحتجاجات التي تشهدها إيران عقب مقتل الشابة مهسا أميني.

وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء -عبر تويتر- إن المنتخب الأميركي "انتهك ميثاق فيفا، وعقوبته المناسبة الإيقاف 10 مباريات. يجب إقصاء المنتخب الأميركي من كأس العالم".

وقطعت الولايات المتحدة وإيران العلاقات الدبلوماسية عام 1980، بعد أشهر من احتجاز طلاب عشرات الأميركيين رهائن في السفارة الأميركية بطهران. وعندما تواجه منتخبا إيران والولايات المتحدة في كأس العالم 1998، سلّم اللاعبون الإيرانيون نظراءهم الأميركيين ورودًا بيضاء، ترمز للسلام.