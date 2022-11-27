اليوم الثامن للمونديال.. إسبانيا تهدد ألمانيا بإقصاء مبكر واليابان أمام فرصة التأكيد وأسود الأطلس يصطدمون "بالشياطين"

يضع المنتخب الألماني -بطل العالم 4 مرات- ألقابه العالمية على المحك عندما يدخل موقعة صعبة جدا أمام منتخب إسبانيا -حامل لقب مونديال 2010- وذلك ضمن الجولة الثانية من منافسات الدور الأول للمجموعة الخامسة من مونديال قطر 2022.

ويدخل الألمان قمة اليوم الثامن للمونديال بهواجس الخسارة الأولى أمام اليابان الأربعاء الماضي، ومخاوف مشروعة من خسارة ثانية ستلقي بهم بالتأكيد خارج أسوار كأس العالم من الدور الأول.

وفي اليوم الثامن للمونديال، سيكون منتخب المغرب في اختبار صعب أمام المنتخب البلجيكي لدعم حظوظه في التأهل للدور الثاني وتأكيد الأداء المميز الذي ظهر به في الجولة الأولى أمام كرواتيا، التي ستكون مطالبة بدورها بالفوز عندما تواجه المنتخب الكندي ضمن المجموعة ذاتها.

شبح الخروج من أضيق الأبواب

خرج منتخب ألمانيا -بطل العالم 2014- من الدور الأول لمونديال روسيا 2018، في أكبر مفاجآت النسخة الأخيرة من كأس العالم، لكن ذلك السيناريو الكارثي أطل بظلاله المخيفة على المنتخب الألماني الذي دخل مونديال قطر 2022 ليثير الجدل بدفاعه عن المثلية الجنسية، قبل أن يتلقى هزيمة مدوية أمام اليابان في افتتاح منافسات المجموعة الخامسة بهدفين مقابل هدف واحد.

ويلتقي "المانشافت" اليوم الأحد منتخب إسبانيا على ملعب البيت عند العاشرة مساء، في مواجهة لن تكون فيها خيارات كثيرة لزملاء "أنطوني روديغير" الذين يلعبون آخر أوراقهم من أجل الإبقاء على حظوظهم قائمة لتفادي الخروج المبكر من المونديال الثاني على التوالي.

ولا تعد مباراة ألمانيا وإسبانيا قمة المجموعة الخامسة أو محط أنظار الجماهير خلال اليوم الثامن فقط، بل هي واحدة من المواجهات المرتقبة جدا في النهائيات ككل، فضلا عن أنها ستحسم مصير ألمانيا في المونديال.

وخلافا للمنتخب الألماني الذي صُدِم بالسقوط افتتاحا أمام اليابان 1-2، قدّم شبان إنريكي مباراة تاريخية أمام كوستاريكا بسباعية نظيفة، مانحين بلادهم أكبر فوز لها على الإطلاق في النهائيات.

ورأى مدرب منتخب إسبانيا لويس إنريكي المواجهة مع ألمانيا اليوم الأحد "تحديا جميلا"، وذلك في لقاء سيكون الفوز فيه بوابة عبور "لاروخا" إلى ثمن النهائي.

وقال إنريكي عن المواجهة -التي تعيد إلى الأذهان الهزيمة المذلة للألمان على يد "لاروخا" بسداسية نظيفة في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 ضمن بطولة الأمم الأوروبية- إن "ألمانيا فريق يلعب دائما من أجل الهجوم".

وحذر إنريكي من أن منتخب ألمانيا قادر على العودة من مواقف صعبة جدا، مضيفا "أنهم أبطال عالم عندما تنظر إليهم ترى 4 نجوم (ترمز إلى الألقاب الأربعة) على قميصهم".

ولحساب المجموعة ذاتها، وعلى ملعب أحمد بن علي، وعند الساعة الواحدة بعد الظهر، يلتقي منتخب اليابان المنتشي بفوزه على ألمانيا منتخب كوستاريكا، الذي سجل الحصيلة الأضعف في تاريخ مشاركاته في كأس العالم عندما تعرض لأثقل هزيمة حتى الآن أمام إسبانيا الأربعاء الماضي بـ7 أهداف دون رد.

وإن كان منتخب اليابان أمام فرصة تأكيد فوزه الباهر في الجولة الأولى والتطلع بثقة وثبات للتأهل للدور الثاني، فإن مهمة المنتخب الكوستاريكي ستكون مثقلة بهاجس أثقل خسارة في مونديال قطر، مما قد يجعل آمال زملاء "كيلور نافاس" في التدارك ضئيلة.

المغرب.. فرصة لدخول التاريخ

بعد أن ظفر بنقطة ثمينة في مستهل مشاركته في المونديال، عقب تعادله أمام كرواتيا ضمن الجولة الأولى من المجموعة السادسة، سيكون منتخب "أسود الأطلس" من جديد أمام اختبار من الوزن الثقيل عندما يواجه اليوم الأحد المنتخب البلجيكي الذي يحتل المركز الثاني في آخر تصنيف دولي للمنتخبات، وذلك في الساعة الرابعة مساء بملعب الثمامة.

ويدخل المنتخب المغربي مواجهة "الشياطين الحمر" الذين أنهوا المهمة على أحسن وجه في المباراة الأولى أمام منتخب كندا (1-صفر) ولو بصعوبة، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام منتخب كان حل ثالثا في مونديال روسيا 2018، لكن المنتخب المغربي الذي مرّ بجانب إنجاز تاريخي في تلك النسخة يرغب في التعويض والتأهل للدور الثاني للمرة الثانية في تاريخه بعد مونديال 1986.

وأكّد مدرب منتخب المغرب وليد الركراكي أن "مجموعة أسود الأطلس تعيش جيدا، واللاعبون راضون عن المباراة الأولى، والتعادل ربما حرّرنا من الضغوط، وهذا الأمر ربما يجعلنا أقوى ذهنيا، وذلك خلافا لخسارتنا المباراة الأولى ضد إيران في مونديال 2018 عندما استسلمنا بعد ذلك"، حسب تصريحه قبل مباراة بلجيكا.

وتابع الركراكي "تنتظرنا مباراة صعبة ضد منتخب بلجيكا الذي حلّ ثالثا في النسخة الأخيرة ويضمّ لاعبين مخضرمين أمثال دي بروين وهازارد والحارس كورتوا، صحيح أنهم عانوا أمام كندا في المباراة الأولى، لكنهم عرفوا بفضل خبرتهم كيفية الخروج فائزين".

ويرى المدرب المغربي أن "مفتاح النجاح ضد بلجيكا سيكون بالاستحواذ أكثر على الكرة، لا سيما في منتصف الملعب حيث خسرنا الكثير من الكرات ضد كرواتيا واللعب بزخم أكبر من المباراة الأولى". مضيفا "يجب أن نموت على أرض الملعب".

ولحساب المجموعة السادسة، سيكون منتخب كرواتيا في امتحان لا يبدو سهلا عندما يلتقي المنتخب الكندي الذي أظهر أداء لافتا أمام بلجيكا في الجولة الأولى، وترك أفضل الانطباعات رغم هزيمته بهدف دون رد، بعد أن كان نجمه ألفونسو ديفيز أهدر ركلة جزاء في الدقائق الأولى من المباراة.

وتقام مباراة كرواتيا وكندا السابعة مساء بملعب خليفة الدولي بالدوحة بإدارة الحكم الأوروغواياني ماتونتي كابريرا.