منها تقنيات 5G وفيفا+.. تعرف على التكنولوجيا المتاحة للجميع في ملاعب مونديال قطر

في أثناء حضوري العديد من مباريات كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022، لاحظت توفير العديد من الوسائل التكنولوجية الحديثة، وليست متوفرة لخدمة الإعلاميين والصحفيين فحسب، بل للجميع بمن فيهم الجماهير أيضا.

ونبدأ من لحظة دخول ملعب المباراة، حيث توجد البوابات الإلكترونية التي تحصي عدد الجماهير التي تدخل لمشاهدة المباراة من المدرجات، في حين يتم تسجيل حضور الإعلاميين والصحفيين والعاملين في المباراة عن طريق أجهزة خاصة تتأكد من وجود تصريح لحضور المباراة، كما تسجل دخولهم وخروجهم.

وهذا يفسر إعلان عدد الجماهير في الملعب كما حدث -أمس السبت- حيث رصدت الشاشة الرئيسية لملعب لوسيل (أكبر ملاعب مونديال قطر) أن مباراة الأرجنتين والمكسيك حضرها 88 ألفا و966 مشجعا، وهو رقم قياسي في المونديال تجاوز الحضور الجماهيري لمباراة البرازيل وصربيا، التي أقيمت الخميس الماضي على الملعب نفسه بحضور 88 ألفا و103 مشجعين.

وبعد دخول الصحفيين والإعلاميين، توجد قاعة كبيرة مخصصة لهم في كل ملعب تم تجهيزها بكل ما يحتاجونه وخاصة الوسائل التكنولوجية الحديثة من شبكة الإنترنت العادية و"واي فاي" (Wi-Fi)، وعن طريق مسح "باركود" (Barcode) تستطيع الاتصال بالشبكة، كما تتمكن من الحصول على تشكيل الفريقين والبيانات الخاصة باللاعبين.

كل ما سبق من ميزات للإعلاميين موجود في مدرجات وقاعات الملعب أيضا، ومتاح للجماهير التي أصبحت تستطيع معرفة كل إحصاءات اللاعبين عبر تطبيق التحليل اللحظي الذي يستعرض الخرائط الحرارية والإحصاءات الذي أطلقه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) أيضا باستخدام أنظمة الذكاء الصناعي، بعدما كان ذلك حكرا على الأجهزة الفنية للفرق فقط.

ويتيح تطبيق "فيفا+" (+FIFA) للمشجعين مشاهدة كل ما يحدث بالملعب ومردود اللاعبين بشكل فوري، وذلك لأول مرة في تاريخ كأس العالم.

وعلق فيفا على التقنية بأنها "ستُحدث ثورة في تفاعل الجماهير مع كرة القدم، إذ ستمكن مستخدميها من اختبار إثارة البطولة بطريقة غير مسبوقة من خلال تقنية الواقع المعزز، وعرض أحدث الإحصاءات والخرائط الحرارية لتحركات اللاعبين والحكام على أرض الملعب، وجميع بيانات المباراة، ولقطات خاصة من زوايا مختلفة".

وأبهرت التكنولوجيا الموجودة بالملاعب كثيرا من المشجعين الذين عبروا عن ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكان انبهارهم الأكبر بالسرعة الفائقة لشبكة الإنترنت في الملاعب، والتي توفرها تقنيات "الجيل الخامس" (5G) التي وضعتها اللجنة المنظمة المحلية في قطر بجميع ملاعب المونديال.

متقدرش تشوف الكلام ده علي موبايلك بدون بنية تحتية محترمة في الاستاد. من غير 5G او WiFi مفيش اي خدمات هتقدر تستقبلها في الملعب.

في حاجة دلوقتي اسمها Stadium as a Service pic.twitter.com/efDn8pT9cK — Sayed Farouk (@SayedFarouk) November 22, 2022

كما توفر قطر في الأماكن المخصصة للمحللين -بجميع الملاعب- شاشتين، إحداهما للتصوير العادي والأخرى متميزة جدا لتوفر 8 زوايا مختلفة للتصوير في الملعب.

ومن الأشياء المهمة أن هناك رصدا إلكترونيا لخروج الجماهير والإعلاميين من الملعب خلال ساعتين بعد المباراة، وذلك للتأكد من خلو الملعب قبل إغلاقه.