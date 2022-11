الأضخم منذ 28 عاما.. فيفا يحتفي بجماهير مباراة الأرجنتين والمكسيك بكأس العالم 2022

احتفى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بعدد الجماهير التي حضرت مباراة الأرجنتين والمكسيك على ملعب لوسيل أمس السبت، وأكد أن المباراة التي انتهت بفوز رفاق النجم ليونيل ميسي حققت رقما تاريخيا.

وقال الفيفا -عبر حسابه بموقع تويتر- "شهدت مباراة الأرجنتين أمام المكسيك الليلة الماضية على ملعب لوسيل أعلى نسبة مشاركة في كأس العالم للرجال منذ 28 عامًا".

🏟 Last night's Argentina v Mexico game at Lusail Stadium saw the highest men’s FIFA World Cup attendance for 28 years! #FIFAWorldCup | #Qatar2022

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 27, 2022