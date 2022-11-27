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الأضخم منذ 28 عاما.. فيفا يحتفي بجماهير مباراة الأرجنتين والمكسيك بكأس العالم 2022

27/11/2022

احتفى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بعدد الجماهير التي حضرت مباراة الأرجنتين والمكسيك على ملعب لوسيل أمس السبت، وأكد أن المباراة التي انتهت بفوز رفاق النجم ليونيل ميسي حققت رقما تاريخيا.

وقال الفيفا -عبر حسابه بموقع تويتر- "شهدت مباراة الأرجنتين أمام المكسيك الليلة الماضية على ملعب لوسيل أعلى نسبة مشاركة في كأس العالم للرجال منذ 28 عامًا".

ووثق عدد من الجماهير، في مقاطع انتشرت عبر منصات التواصل، لحظة الإعلان عن عدد الحضور الذي بلغ 88 ألفا و996 مشجعا.

وفي السياق، نشر اللاعب الأرجنتيني السابق سيرجيو أغويرو 3 مقاطع فيديو -عبر حسابه على موقع تويتر- أظهرت حجم الحضور الجماهيري لراقصي التانغو في مدرجات ملعب لوسيل.

وحققت الأرجنتين الفوز الأول لها في مونديال فيفا قطر 2022، بعد أن تغلبت على المكسيك بهدفين مقابل لا شيء، لتنعش آمالها في التأهل إلى الدور الثاني.

المصدر : وكالة سند