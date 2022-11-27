خرج حارس المرمى ياسين بونو من التشكيل الأساسي لمنتخب المغرب، قبل انطلاق مباراته ضد نظيره البلجيكي، مما يطرح سؤالًا: هل يحتسب ذلك تبديلًا أو لا ولماذا؟ إليكم الإجابة.

وشهد ملعب الثمامة -اليوم الأحد- واقعة نادرة قبل المباراة التي انتهت بفوز المغرب 2-صفر على بلجيكا، في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة لدور المجموعات في كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.

حيث كان بونو ضمن التشكيل الأساسي لأسود الأطلس الذي أُعلن قبل المباراة، وأجرى عملية الإحماء لكنه شعر خلاله بدوار، فذهب إلى مدربه وليد الركراكي، وأسرّ له شيئًا تأكد بعد ذلك أنه طلب استبداله.

So Morocco goalkeeper yassine bounou was injured after the national anthem well That’s wild lmao. pic.twitter.com/BxRQ4lqQQt — Ibou (@dibraadam) November 27, 2022

وصمد بونو حتى اصطف مع الفريق قبل المباراة لكن بدا عليه التعب إذ لم يقدر على الوقوف ليتم تبديله بالحارس منير المحمدي الذي قدم مباراة رائعة حافظ فيها على نظافة شباكه.

ولم يذكر تقرير المباراة -الذي اطّلعت الجزيرة على نسخة رسمية منه- أن نزول المحمدي بدلًا من بونو يعدّ استبدالًا، إذ أجرى المغرب استبدالاته الخمسة بشكل عادي باستبدال أشرف حكيمي وسليم أملاح في الدقيقة (63)، وسفيان بوفال ويوسف النصيري (73)، وعز الدين وأوناهي (78).

وتفسّر ذلك المادة 3 من قانون كرة القدم، التي تنص على أن الفريقين من حقهما إجراء أي تعديلات على التشكيل، طالما لم تنطلق صافرة بداية المباراة، دون أن يُحتسب ذلك ضمن التبديلات الرسمية.

إلغاء هدف زياش

ومن ناحية أخرى ألغى الحكم المكسيكي سيزار أرتورو، هدفا للمغرب من ركلة حرة مباشرة لحكيم زياش بداعي تسلل رومان سايس بعد الرجوع لتقنية الفيديو المساعد "فار" (VAR) في الدقيقة الثانية من الوقت بديل الضائع للشوط الأول.

وتظهر اللقطات التليفزيونية تقدم سايس بالجزء العلوي من جسمه أثناء تسديدة زياش، مما يؤكد ان قرار الإلغاء كان صائبا سواء في حالة لمسها سايس أم لا، لأنه شارك في اللعب النشيط واثر على زاوية رؤية الحارس البلجيكي.