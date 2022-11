خرج حارس المرمى ياسين بونو من التشكيل الأساسي لمنتخب المغرب، قبل انطلاق مباراته ضد نظيره البلجيكي، مما يطرح سؤالًا: هل يحتسب ذلك تبديلًا أو لا ولماذا؟ إليكم الإجابة.

وشهد ملعب الثمامة -اليوم الأحد- واقعة نادرة قبل المباراة التي انتهت بفوز المغرب 2-صفر على بلجيكا، في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة لدور المجموعات في كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.

حيث كان بونو ضمن التشكيل الأساسي لأسود الأطلس الذي أُعلن قبل المباراة، وأجرى عملية الإحماء لكنه شعر خلاله بدوار، فذهب إلى مدربه وليد الركراكي، وأسرّ له شيئًا تأكد بعد ذلك أنه طلب استبداله.

So Morocco goalkeeper yassine bounou was injured after the national anthem well That’s wild lmao. pic.twitter.com/BxRQ4lqQQt

