أثار الهدّاف الألماني السابق يورغن كلينسمان حفيظة المدرب البرتغالي لمنتخب إيران كارلوس كيروش، الذي دعا إلى إقالة بطل مونديال 1990 من اللجنة الفنية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وذلك إثر انتقاده المنتخب وأسلوب لعبه، في حين عاد الاتحاد الإيراني للعبة إلى فضيحة مونديال 1982 للردّ على كلينسمان.

وانتقد كلينسمان -العضو في مجموعة الدراسة الفنية لفيفا المكوّنة من 7 أعضاء، التي تقوم بتحليل كأس العالم المقامة حاليا في قطر- تصرفات الإيرانيين خلال الفوز المتأخر على ويلز 2-صفر أمس الجمعة ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وتحدّث المدرب السابق لمنتخبي ألمانيا والولايات المتحدة -في تحليل فني لشبكة "بي بي سي" (BBC)- عن سلسلة من الأخطاء وعن سلوك الجهاز الفني الإيراني في أثناء المباراة، معتبرا أن ذلك كان جزءا من إستراتيجية مدروسة لجعل الخصم "يفقد تركيزه".

وقال إن ما حصل "ليس بالصدفة. هذا كله عمدا. هذا جزء من ثقافتهم، هكذا يلعبون. ينهكون الحكم. لقد شاهدت مقعد البدلاء (اللاعبون الاحتياط وطواقم الفريق) يقفزون دائما ويزعجون مساعد الحكم والحكم الرابع إلى جانب الملعب".

وتابع أن الإيرانيين كانوا "باستمرار في آذانهم (الحكام)، باستمرار في وجههم على أرض الملعب.. هذه هي ثقافتهم. تجعلك تفقد تركيزك حيال ما هو مهم حقا بالنسبة لك".

Dear Jurgen; You took the initiative to call me Carlos, so I believe it is proper to call you Jurgen. Right? Even not knowing me personally, you question my character with a typical prejudiced judgment of superiority.

(…) pic.twitter.com/JAq0l7Yp6n — Carlos Queiroz (@Carlos_Queiroz) November 26, 2022

"حُكم نمطي متحامل ينمّ عن فوقية"

ولم يمر ما أدلى به كلينسمان (58 عاما) مرور الكرام لدى كيروش، الذي وصف ما صدر عن الهداف السابق لإنتر الإيطالي وموناكو وبايرن ميونخ وتوتنهام الإنجليزي بـ"العار على كرة القدم".

وكتب كيروش -في سلسلة من التغريدات على تويتر- "رغم أنك لا تعرفني شخصيا، فأنت تشكك في شخصيتي بحُكم نمطي متحامل ينمّ عن فوقية. بغض النظر عن مدى احترامي لما فعلته داخل الملعب، فإن هذه التصريحات بشأن ثقافة إيران والمنتخب الإيراني واللاعبين وصمة عار على كرة القدم"، مشددا على أنه "لا يمكن لأحد أن يمس بنزاهتنا".

ودعا كيروش -المدرب السابق لمنتخب البرتغال- كلينسمان لزيارة مقر معسكر المنتخب الإيراني في مونديال قطر "للاستماع إلى مدى حبهم واحترامهم لكرة القدم على الرغم من الانتقادات "الشائنة".

لكنه اشترط استقالة الألماني من منصبه في الفيفا كي يكون مرحبا به بين اللاعبين الإيرانيين، متوجها إلى كلينسمان بالقول "نريد أن نتابع باهتمام كامل قرار فيفا بشأن منصبك كعضو في مجموعة الدراسة الفنية لقطر 2022. لأنه من البديهي أن نتوقع منك الاستقالة قبل أن تزور معسكرنا".

ودخل الاتحاد الإيراني لكرة القدم على الخط، مطالبا باستقالة كلينسمان، قائلاً -في بيان- اليوم الأحد: "إلى جانب العديد من الاعتبارات المؤسفة في ما يتعلق بالمنتخب الوطني الإيراني وطاقمه، أصدر السيد كلينسمان أحكاما بشأن الثقافة الإيرانية"، مضيفا أن "الاتحاد الإيراني لكرة القدم تقدّم بالفعل بطلب إيضاحات من فيفا وباعتذارات وإقالة السيد كلينسمان من مجموعة الدراسات الفنية في الفيفا".

وبعد الخسارة القاسية أمام إنجلترا 2-6 في الجولة الافتتاحية، عاد المنتخب الإيراني إلى المنافسة على إحدى بطاقتي المجموعة بالفوز على ويلز بهدفين سجلهما في الوقت بدل الضائع.

ويستعدّ "تيم ملّي" -الذي يخوض النهائيات متأثرًا بما يدور من احتجاجات في الجمهورية الإسلامية- للقاء الولايات المتحدة في مواجهة تحمل نكهة سياسية، نظرا للعلاقة المتوترة بين البلدين.

وسيكون الفوز مفتاح تأهل الإيرانيين إلى ثمن النهائي لأول مرة في تاريخهم، بغض النظر عن نتيجة المباراة الثانية بين إنجلترا وجارتها ويلز.

وكان كلينسمان أحد ركائز منتخب ألمانيا الغربية الذي توج بطلاً للعالم عام 1990 في إيطاليا، قبل أن يشرف على منتخب بلاده في المونديال الذي استضافته عام 2006 وحل فيه فريقه في المركز الثالث.

ثم تولى تدريب منتخب الولايات المتحدة بين 2011 و2016 وقاده في مونديال البرازيل 2014.

العودة إلى فضيحة مونديال 1982

وبالإضافة إلى تحليل الأحداث الواقعة على أرضية الميدان، تقوم مجموعة الدراسات الفنية التي يرأسها المدرب الفرنسي السابق أرسين فينغر، بدراسة التوجهات والتغيرات التي تؤثر على مستقبل اللعبة ومدى انعكاساتها على تأهيل المدربين وتطوير المواهب.

وعلى غرار كيروش، دعا الاتحاد الإيراني كلينسمان إلى "زيارة" معسكر المنتخب الوطني في قطر من أجل أن يأخذ "درسا في التاريخ الفارسي والقيّم التي تعود إلى ألف عام في كرة القدم والرياضة".

وتابع الاتحاد أن "كلينسمان، بصفته ألمانيا، لن يُحكم عليه في أكثر الأحداث المخزية في تاريخ كأس العالم؛ عندما رتبت ألمانيا الغربية والنمسا نتيجة مباراة" في مونديال 1982 على حساب الجزائر، من أجل يتأهلا معاً إلى الدور الثاني بفوز الأولى 1-صفر، ولا على "سقطاته الاستعراضية الشهيرة" في منطقة جزاء الخصم، ولا على "أي مسألة سياسية أو تاريخية مرتبطة ببلاده".