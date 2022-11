أثار الهدّاف الألماني السابق يورغن كلينسمان حفيظة المدرب البرتغالي لمنتخب إيران كارلوس كيروش، الذي دعا إلى إقالة بطل مونديال 1990 من اللجنة الفنية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وذلك إثر انتقاده المنتخب وأسلوب لعبه، في حين عاد الاتحاد الإيراني للعبة إلى فضيحة مونديال 1982 للردّ على كلينسمان.

وانتقد كلينسمان -العضو في مجموعة الدراسة الفنية لفيفا المكوّنة من 7 أعضاء، التي تقوم بتحليل كأس العالم المقامة حاليا في قطر- تصرفات الإيرانيين خلال الفوز المتأخر على ويلز 2-صفر أمس الجمعة ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وتحدّث المدرب السابق لمنتخبي ألمانيا والولايات المتحدة -في تحليل فني لشبكة "بي بي سي" (BBC)- عن سلسلة من الأخطاء وعن سلوك الجهاز الفني الإيراني في أثناء المباراة، معتبرا أن ذلك كان جزءا من إستراتيجية مدروسة لجعل الخصم "يفقد تركيزه".

وقال إن ما حصل "ليس بالصدفة. هذا كله عمدا. هذا جزء من ثقافتهم، هكذا يلعبون. ينهكون الحكم. لقد شاهدت مقعد البدلاء (اللاعبون الاحتياط وطواقم الفريق) يقفزون دائما ويزعجون مساعد الحكم والحكم الرابع إلى جانب الملعب".

وتابع أن الإيرانيين كانوا "باستمرار في آذانهم (الحكام)، باستمرار في وجههم على أرض الملعب.. هذه هي ثقافتهم. تجعلك تفقد تركيزك حيال ما هو مهم حقا بالنسبة لك".

