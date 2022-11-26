ليفاندوفسكي يكشف سر البكاء بعد التسجيل في السعودية وحارس بولندا يوضح كيف تصدى لركلة جزاء الدوسري
رغم الأداء الجيد، فإن لاعبي المنتخب السعودي رفضوا الإدلاء بأي تصريح عن الهزيمة في كأس العالم صفر-2 أمام المنتخب البولندي، الذي عبر بعض لاعبيه للجزيرة نت عن سعادتهم البالغة بالفوز الثمين، وعلى رأسهم روبرت ليفاندوفسكي الذي كشف سر بكائه.
وعوض ليفاندوفسكي إهداره ضربة جزاء خلال مواجهة المكسيك في الجولة الأولى لمونديال قطر والتي انتهت بالتعادل دون أهداف، بصنعه الهدف الأول وتسجيله الهدف الثاني في مرمى السعودية، وصنع أول أهدافه في تاريخ مشاركاته بكأس العالم بعد أن فشل في تسجيل أي هدف خلال 4 مباريات لعبها في المونديال.
وعن سر تأثره الشديد لدرجة البكاء بعد تسجيل هدفه، قال ليفاندوفسكي للجزيرة نت "كلما تقدمت في السن أصبحت أكثر عاطفية. أعلم أنها ربما تكون آخر مشاركاتي في كأس العالم، وأريد القول إنني لعبت وسجلت في نهائيات كأس العالم".
روبرت ليفاندوفسكي 🇵🇱 يبكي فرحاً بعد تسجيل هدفه الأول في كأس العالم#قطر2022 | #كأس_العالم_قطر_2022 | #بولندا_السعودية #WorldCupQatar2022 | #Qatar2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/mGoTOT2WBa
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 26, 2022
وأضاف قائد بولندا البالغ 34 عاما "أهمية الهدف وكيف سجلته حققا كل أحلامي منذ الطفولة. لم يكن الفوز سهلا خاصة بعد المباراة الأولى التي لم نحصل فيها على فرص كثيرة وأهدرت فيها ركلة جزاء. سعادتي بوصفي قائدا للفريق سببها أننا لعبنا جيدا وقدمنا أفضل ما لدينا لتحقيق الفوز".
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 26, 2022
أما الحارس البولندي فويتشيك تشيزني فتحدث للجزيرة نت عن سر نجاحه في التصدي لركلة جزاء السعودية التي سددها سالم الدوسري، وقال إنه يشعر بالفخر لتصديه لركلة الجزاء التي كانت سهلة بالنسبة له، "لا أريد أن أكون مغرورا لكنني كنت أعرف أين كان لاعب السعودية سيسدد الكرة"، لأنه يتبع طريقة يحدد بها أين ستكون الركلة ثم يتخذ قرارا سريعا بالارتماء في الاتجاه الذي حدده.
ســالم الــدوســــري يــهدر ركلــة جـــزاء للسعوديـــة 🇸🇦
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 26, 2022
ووضع الفوز منتخب بولندا في صدارة المجموعة الثالثة مؤقتًا ليقربه من الوصول إلى الدور ثمن النهائي لأول مرة منذ مونديال 1986 في المكسيك.
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 26, 2022