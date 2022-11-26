خسر منتخب تونس أمام أستراليا 0-1 اليوم السبت ضمن منافسات المجموعة الرابعة بكأس العالم 2022 في قطر، وهي النتيجة التي تجعل "نسور قرطاج" أمام حتمية الفوز على منتخب فرنسا -بطل نسخة روسيا 2018- في الجولة الأخيرة، للحفاظ على آماله في التأهل إلى الدور الثاني.

وعلى ملعب الجنوب في منطقة الوكرة، دخل منتخب تونس مباراته الثانية في المونديال وهو يحظى بدعم الآلاف من المشجعين الذين صبغوا مدرجات الملعب باللون الأحمر، في ظل آمال بتقديم مباراة أخرى مميزة بعد التعادل المستحق أمام الدانمارك في الجولة الأولى.

غير أن منتخب تونس بدا متحفظا مع بداية اللقاء بدون حلول هجومية، وترك الاستحواذ لأستراليا التي خسرت 4-1 من فرنسا حاملة اللقب في بداية مشوارها في كأس العالم.

وغابت الفرص الحقيقية من الجانبين خلال الشوط، ونجحت أستراليا في خطف هدف التقدم عبر ضربة رأسية مميزة من ميتشل ديوك الذي استغل فرصة نادرة على المرمى في الدقيقة 23، وحوّل تمريرة كريغ غودوين العرضية إلى شباك أيمن دحمان.

ولم يكن رد فعل تونس قويا بعد هدف أستراليا، لكن كان من الممكن أن يخطف يوسف المساكني هدف التعادل في اللحظات الأخيرة بالشوط الأول، غير أن تسديدته من مدى قريب مرت بجوار القائم.

ودخل "نسور قرطاج" الشوط الثاني برغبة واضحة في إدراك التعادل والعودة إلى المباراة، وكان أخطر الفرص خلال هذا الشوط للتونسيين بفضل محاولات المهاجم يوسف المساكني، غير أن تلك المحاولات لم تنجح وانتهت المباراة بفوز للأستراليين.

وحصد المنتخب الأسترالي أول 3 نقاط له في النسخة الحالية من البطولة وتوقف رصيد منتخب تونس عند نقطة واحدة، في انتظار المواجهة الأخرى في المجموعة التي ستجمع في وقت لاحق اليوم فرنسا والدانمارك.

وتواجه تونس في الجولة الثالثة والأخيرة منتخب فرنسا على ملعب المدينة التعليمية، في حين تواجه أستراليا منتخب الدانمارك على ملعب الجنوب، وتقام المباراتان الأربعاء المقبل في نفس التوقيت عند السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة.